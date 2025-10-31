Día de Todos los Santos: ¿por qué se celebra el 1 de noviembre?

Recientemente te contábamos cuál es el origen de Halloween, que se celebra todos los años el 31 de octubre por la noche. Al día siguiente, el 1 de noviembre, es el Día de Todos los Santos, pero... ¿sabes cuál es el origen de esta celebración?

El Día de Todos los Santos fue instaurado por la Iglesia Católica para honrar a todos los santos y mártires, conocidos y desconocidos, que ya gozan de la vida eterna. En el siglo IV ya se celebraban fiestas locales en honor a los mártires cristianos.

En el siglo VII (año 609 o 610), el Papa Bonifacio IV consagró el Panteón de Roma a la Virgen María y a todos los mártires, estableciendo una fiesta en su honor el 13 de mayo. Y en el siglo IX, el Papa Gregorio IV cambió la fecha al 1 de noviembre, extendiendo la celebración a toda la Iglesia. La elección de esta fecha buscaba cristianizar una antigua festividad pagana.

Calendario 1 de noviembre | iStock

Antes del cristianismo, muchos pueblos europeos ya celebraban por esas fechas el fin de la cosecha y el inicio del invierno, asociado a los espíritus y a la muerte. En la cultura celta, se celebraba el Samhain, una fiesta en la que se creía que los espíritus de los difuntos regresaban al mundo de los vivos.

Al expandirse el cristianismo, la Iglesia adaptó y transformó estas costumbres para integrarlas en su calendario litúrgico. Hoy, el Día de Todos los Santos es una jornada para recordar a todos los santos, incluso los no canonizados.

Visitar los cementerios y honrar a los seres queridos fallecidos es una costumbre especialmente arraigada en países como España, México o Filipinas. En el calendario católico, el día siguiente (2 de noviembre) se dedica a los Fieles Difuntos, o Día de los Muertos.