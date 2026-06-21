Curiosidades de la noche de San Juan que nunca te contaron y probablemente no conocías

No es ningún secreto que la Noche de San Juan es una de las celebraciones más señaladas del calendario. Cada 23 de junio, miles de personas se reúnen en plazas, playas y rincones para dar la bienvenida al verano, y hacerlo entre baños nocturnos, hogueras y rituales cargados de muchísimo simbolismo. Aun así, hay que tener en cuenta que esta tradición esconde diversas historias, leyendas y hasta creencias que han sobrevivido con el paso de los siglos.

A pesar de que hoy en día está vinculada a San Juan Bautista, lo cierto es que su origen es mucho más antiguo. ¿El motivo? Esta festividad surgió de los cultos paganos al sol, que es considerado símbolo tanto de vida como de fertilidad. Es más, los pueblos antiguos celebraban el solsticio de verano con fuegos rituales cuyo objetivo era protegerse de malos espíritus, pero también garantizar, de alguna manera, la prosperidad durante el resto del año.

Cabe destacar que una de las singularidades de esta fecha es que es una festividad cristiana dedicada al nacimiento de un santo, y no a su muerte. La celebración quedó fijada el 24 de junio, coincidiendo con la festividad de San Juan Bautista. Así pues, hacemos un repaso a algunas de las tantas curiosidades que esconde esta celebración.

Hogueras de San Juan | Pixabay

El fuego es el gran protagonista de la noche. No es ningún secreto que una de las costumbres más arraigadas es la de saltar las hogueras, aunque el número de saltos varía según la tradición local. En Galicia se considera necesario hacerlo 9 veces, mientras que en Valencia y Alicante la cifra es de 7. En definitiva, una cifra impar. Un gesto con el que se deja atrás lo negativo y se atrae la protección y la buena fortuna.

No todo son las llamas. El agua también tiene un papel fundamental, puesto que bañarse en el mar o en un río en la noche de San Juan se asocia a la salud y a la protección. Otra tradición asegura que saltar nueve olas de espaldas al mar logra eliminar las malas energías y, a su vez, favorece la fertilidad.

No es una celebración exclusiva de España. Esta tradición se lleva a cabo en numerosos países europeos y americanos. Por ejemplo, en Laponia, durante esas fechas el sol permanece visible a medianoche gracias a un fenómeno conocido como ‘sol de medianoche’. ¡Es muy curioso!

El amor, también es protagonista. En alguna ciudad francesa, existe la costumbre de dar nueve vueltas alrededor de una hoguera para encontrar matrimonio durante el siguiente año. En Irlanda, las jóvenes saltan tres veces las llamas para conseguir ese mismo propósito.

Una noche donde las supersticiones son protagonistas. Desde colocar dos agujas en un recipiente con agua para comprobar el futuro de una relación, hasta creer que los árboles darán el doble de frutos si, a media noche, se marca una cruz en su tronco. Lo cierto es que cualquier ritual para atraer fortuna, amor o salud tendrá mucho más sentido en una noche mágica como la de San Juan.

De hecho, no es extraño que esta fecha sea conocida en muchos rincones como “Noche de las Brujas”, puesto que existen leyendas de encuentros mágicos, misteriosas apariciones ligadas al fuego e, incluso, aquelarres. Sea como sea, en la actualidad, no podemos dejar de mencionar que una de las celebraciones más espectaculares de nuestro país son, sin duda, las Hogueras de San Juan de Alicante. Allí, enormes esculturas de cartón y madera son consumidas por el fuego. ¡Es espectacular!