¿Conoces el origen de la noche de San Juan? Estas son las ciudades españolas donde se celebra

El mes de junio no solo trae consigo el verano o los esperados festivales de música, también presenta uno de los días más mágicos del año. La noche de San Juan, conocida por ser también una de las más cortas del año, se ha convertido en una de las celebraciones favoritas por muchas personas. Y es que, no solo abundan los sonidos de petardos o se aprecian los fuegos artificiales en el cielo. Las hogueras, prendidas por grandes cantidades de madera, se han convertido en el simbolismo de esta festividad.

En España, la noche de San Juan es celebrada en numerosas ciudades. Pero, cabe señalar que no es a nivel nacional. Lugares como Alicante, A Coruña, Málaga, Soria, municipios de Canarias, Menorca, Cantabria, Cádiz, Barcelona y Asturias dan la bienvenida a la noche del 23 de junio con mucha emoción. Pues, el momento cumbre de la festividad tiene lugar cuando se alcanza las 00:00 horas, empezando así el 24 de junio. Pero, ¿cuál es la historia de este día? ¡Esto es todo lo que se sabe!

La historia de la noche de San Juan

Coincidiendo con la festividad de San Juan Bautista, la noche de San Juan es conocida por muchos como el momento donde lo cotidiano y lo sobrenatural presentan una conexión especial. Así pues, muchas creencias indican que el fuego ayuda a alejar todo lo malo, las malas energías y a purificar. Si hablamos de simbolismo, deja atrás la mala suerte y atrae lo bueno.

Hogueras de San Juan en A Coruña | Imagen cortesía de Turismo de España (Spain info)

Si nos adentramos en su significado histórico, su origen está relacionado con antiguos ritos paganos del solsticio de verano. Pues, era en esta época del año cuando las comunidades encendían fuegos para celebrar la llegada de los días más largos. Un momento muy importante donde pedían protección para las cosechas. Pero, con el paso del tiempo y las generaciones, esto comenzó a ser relacionado con la festividad de San Juan Bautista.

Rituales que se realizan en la noche de San Juan

Los rituales que se realizan en esta festividad varían bastante dependiendo de la región donde se celebre. Pero, el objetivo común es dejar todo lo malo en el pasado y atraer lo bueno.

Saltar la hoguera: En algunos lugares, saltar la hoguera un número impar de veces ayuda a quemar las malas energías y a tener suerte el resto el año.

Baño en la medianoche: En lugares de costa, como en Canarias, es tradición darse un baño en el mar a las 00:00 de la noche. De esta manera, el mar elimina toda mala energía y, con cada ola saltada, se pide un deseo.

Quemar lo malo: Otra costumbre habitual en esta noche del año es escribir en un papel aquello que la persona desee dejar atrás. Así pues, el siguiente paso es lanzarlo a las brasas para que el fuego lo erradique por completo.

¿Dónde es festivo por San Juan?

Como comentábamos en líneas anteriores, esta festividad no se celebra a nivel nacional. Aunque es conocida en todo el país, solamente unos pocos lugares la han bautizado como festividad local. Realizamos una lista de los lugares donde el 24 no es laborable.

Cataluña

Galicia

Alicante

A Coruña

Las Palmas de Gran Canaria (y los municipios de Telde y Valsequillo)

Algunos municipios de Tenerife

Badajoz

Almería

Albacete

Soria

León

Ciutadella (Menorca)