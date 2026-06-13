A Coruña se prepara para encender las hogueras de San Juan

Así como a Ferrol se va en Semana Santa, aunque el verano también tenga su aquel especialmente si te gustan las playas con olas y ambiente surfer, a A Coruña se va en San Juan; sí, hay otras época del año en las que la ciudad bien merece una visita, agosto sin ir más lejos, con su estupendo programa de fiestas que incluye salón del cómic, mercado medieval y conciertos en lugares tan emblemáticos como la Plaza de María Pita o Riazor pero San Juan juega en otra liga, a otro nivel, es otra fiesta ¡y qué fiesta!.

Lo primero que tienes que saber es que, si bien San Juan se celebra en la ciudad entera, el epicentro está en la playa, en toda la playa, desde las Esclavas hasta la Torre de Hércules (playas de Riazor, Orzán y Matadero); es ahí donde habrá hogueras, picnics y lo que se tercie además de alguna falla y hasta algún concierto antes de los fuegos artificiales; es ahí donde, sin duda, querrás estar si visitas A Coruña en su noche de San Juan.

San Juan en A Coruña | Imagen de Carlos de Paz, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Las hogueras arden en la playa, las sardinas se asan en los barrios y la fiesta toma la ciudad entera casi por asalto: ¿nuestra recomendación? Que te vistas cómodamente y te dejes llevar ¿a dónde? Durante el día 23 la ciudad entera se prepara para arder por la noche así que recorrerla viendo las hogueras que arderán después tiene su aquel; eso si, antes de plantarte en la playa con la intención de ver arder todos los males del mundo, te recomendamos que disfrutes de las sardiñadas y parrilladas que se celebran por toda la ciudad, en las clásicas calles de vinos verás asar las sardinas en la calle; hay música, verbenas… y una vez hayas cenado a placer, entonces sí, a la playa… sabiendo que entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana está terminantemente prohibido el baño y no, no es un capricho iliberal, es que el Atlántico es traicioneros siempre y por la noche con alguna copa de más lo es más si cabe.

Podrás alargar la noche en la playa hasta las 6 de la mañana, a esa hora la playa debe quedar desalojada para intentar, en la medida de lo posible, de que pueda limpiarse antes de que los bañistas más tempraneros se asunten solo con verla desde el paseo marítimo. Además ten en cuenta que este año, a modo de novedad, se pueden reservar parcelas en la playa de Riazor, una playa que es en realidad el epicentro de la fiesta porque es donde se coloca la falla que arderá después; por eso, si vas por libre, te resultará más fácil ubicarte en la playa del Orzán.

San Juan en A Coruña | Imagen de Xosé Castro, cortesía de Turismo de España (Spain info)

No es que conozcamos bien esta fiesta, que la conocemos, es que además se trata de una Fiesta de Interés Turístico Internacional… imagina cómo será para haber obtenido tal reconocimiento o, mejor, no lo imagines, acércate a vivirla. Y si ya no llegas a tiempo en San Juan, no descartes la posibilidad de visitar la ciudad en agosto porque, más allá de que es siempre un mes fantástico porque celebra entonces sus fiestas patronales, este año hay eclipse total de sol y A Coruña es uno de los mejores lugares de España para verlo, tanto es así que el ayuntamiento ha organizado ya todo un programa de puntos de observación para verlo: habrá no solo tres puntos de observación, con aparcamientos disuasorios para que no sea una locura llegar a ellos, en el parque de Gens, el Portiño y el Monte De San Pedro y habrá, además, puntos de observación en cada barrio y distrito.

Y si tienes que elegir entre visitar A Coruña en San Juan o en agosto: este año la decisión es fácil, San Juan se celebra todos los años, un eclipse como el que esperamos no se veía en el cielo coruñés desde 1905 y no volverá a ocurrir hasta 2180…