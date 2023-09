Curiosidades sobre el Everest que quizá desconocías

Cuando somos pequeños, en la escuela nos hablan de los diferentes mares, océanos, lagos, ríos y montañas que existen en el mundo. Por eso todos, ya desde niños, sabemos que la cima más alta del planeta es la del monte Everest. Pero, ¿qué sabemos realmente de él más allá de eso? Posiblemente poco. Por eso en este artículo vamos a hablar de algunas de sus curiosidades.

Por ejemplo, ¿sabías que esta montaña se encuentra en la cordillera del Himalaya, entre Nepal y China? Pues así es: es allí donde se levanta 8.848 metros hacia el cielo. Una altura a la que solo pueden llegar los escaladores más experimentados... pero siempre que tengan suficiente dinero para ello.

Everest | Pixabay

Quizá nunca te lo habías planteado, o quizá creías que era tan fácil como llegar hasta allí y ponerte a subir montaña arriba. Pero lo cierto es que no es tan sencillo como parece. Para poder escalar el Monte Everest es necesario solicitar un permiso, la concesión del cual tiene un precio aproximado de 10.000€. Pero además, quienes deciden lanzarse a la aventura tienen que hacer frente a otros gastos como los vuelos, la comida, los alojamientos o el equipo necesario para la expedición.

Claro está, el dinero no es el único impedimento que se puede encontrar una persona que desea escalar el Monte Everest. También es necesario contar con una muy buena preparación física, porque hay fases de la expedición en las que se consumen hasta 8 veces más calorías de lo habitual. Además se tiene que contar con una buena capacidad pulmonar, porque a esas altitudes no hay demasiado oxígeno; hay quienes no están lo suficientemente preparados y pierden la vida en la conocida zona de la muerte.

Everest | Pixabay

Pero pasemos a hablar de cosas menos tristes, porque el Everest esconde otras curiosidades que no lo son. Por ejemplo, ¿sabías que en la cima hay banderas de colores ondeando? Pues así es, aunque lo cierto es que nadie conoce el origen de esta tradición que se repite en varias montañas del mundo.

De lo que sí se tienen datos es del por qué el 29 de mayo es el Día Internacional del Monte Everest: fue el día en que Edmund Hillary y Tenzing Norgay lograron escalar hasta la parte más alta de esta montaña por primera vez. Tal hazaña tuvo lugar en el año 1953 y la consiguieron acompañados de 12 escaladores, 40 guías y 700 porteadores.