Por qué es buena idea viajar a Nepal en noviembre

¿De octubre a mayo? Sí, es la estación seca y por tanto la mejor época para viajar a Nepal, en época de lluvias el viaje se hace mucho más duro tanto por las lluvias en sí, que son torrenciales, como por el hecho de que los caminos se hacen a veces intransitables (porque seguro que si estás pensando en viajar a Nepal estás pensando también en alguna que otra ruta de trekking...); ahora bien, dependerá de la zona de Nepal que quieras visitar ajustar un poco más la fecha del viaje porque al tratarse de un país a diferentes altitudes el clima varía de unas zonas a otras, eso sí, puedes quedarte con una idea: noviembre es el mejor mes para viajar a Nepal, sólo hay un inconveniente: es temporada alta así que los precios son también más altos y la ocupación mucho mayor (también en las rutas de senderismo más populares).

Katmandú | Pixabay

El mes de noviembre es ideal para maravillarte ante las espectaculares vistas del atardecer con el Himalaya al fondo, la temporada de lluvias ha quedado atrás, no queda rastro del monzón ni de las nubes que lo acompañan y las montañas se elevan majestuosamente ante tus ojos; noviembre es perfecto si quieres disfrutar de una ruta por el sur del país visitando Katmandú y las regiones del Teral porque además de que no lluevo las temperaturas son suaves, algo que agradecerás cuando te calces las botas de montaña y te eches a caminar.

Himalaya | Pixabay

8 de las 14 montañas más altas del mundo están en Nepal empezando por el Everest que está entre Nepal y el Tíbet y no nos referimos sólo a los ochomiles (los picos que superan los 8.000 metros) sino también a los 240 picos de más de 6.000 metros de altura que salpican el país; estos datos explican por sí mismos por qué Nepal es el destino soñado por todos los amantes de la montaña, ahora bien, los picos más imponentes están al norte del país no al sur... Aunque eso no cambia nuestra recomendación, la estación seca sigue siendo la más indicada para viajar a Nepal, incluso al norte: si lo que quieres es ascender el Everest o al Annapurna el otoño es ideal para disfrutar de un ascenso seguro y tranquilo porque quedan conjurados los peligos de deslizamientos y lluvias torrenciales que pueden caerte encima en nuestro verano que es la época de lluvia nepalí (de junio a septiembre).

