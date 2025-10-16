Mansiones embrujadas y casas inspiradas en películas de terror: Los alojamientos más terroríficos de Airbnb

Ya se acerca la fiesta favorita de los más valientes: Halloween. La excusa ideal para pasar la noche en vela, compartir historias de terror junto a la chimenea y, quién sabe, quizá recibir la visita de algún ser sobrenatural.

Para vivir el miedo de la forma más auténtica, Airbnb presenta su colección de casas encantadas: desde mansiones con fantasmas recorriendo sus pasillos hasta escenarios de las películas de terror más icónicas. No aptos para cobardes.

La casa de los Byers - Stranger Things (Fayetteville, Carolina del Norte):

La casa de los Byers - Stranger Things (Fayetteville, Carolina del Norte) | Airbnb

Esta casa es una meticulosa recreación del hogar de los Byers, protagonistas de StrangerThings. Su atmósfera escalofriante la convierte en una parada obligada para fans y buscadores de aventuras paranormales.

Morgue histórica (Ozark, Missouri)

Morgue histórica (Ozark, Missouri) | Airbnb

Este antiguo depósito funerario combina un decorado antiguo con toques modernos y ofrece incluso un equipo de investigación paranormal para los más valientes. Una estancia pensada para quienes quieren vivir Halloween rodeados de historia y misterio.

La casa de Poltergeist (Simi Valley, California)

La casa de Poltergeist (Simi Valley, California) | Airbnb

Esta casa suburbana fue escenario del clásico de 1982y combina la historia de Hollywood con un ambiente inquietante que hipnotizará a los fans del cine y a quienes buscan un Halloween lleno de nostalgia y sustos.

La mansión Parks-Bowman: El dormitorio encantado (Nueva Orleans, Luisiana)

La mansión Parks-Bowman Mansion | Airbnb

Situada en pleno corazón de Nueva Orlenas, esta mansión es conocida por los avistamientos de una joven fantasma vestida con un traje amarillo durante los años 1890. Según las reseñas de los huéspedes, es la casa más terrorífica de Estados Unidos, perfecta para quienes buscan una experiencia que les hiele la sangre.

La casa de Crepúsculo (St. Helens, Oregón)

La casa de Crepúsculo (St. Helens, Oregón) | Airbnb

Si lo que te gusta son los vampiros, esta es tu casa. Ubicada en el centro de St. Helens, Oregón, esta casa de los años 30 apareció en la primera película de la saga.

The Manor Master Chamber (Saint Paul, Minnesota)

The Manor Master Chamber (Saint Paul, Minnesota) | Airbnb

Construida en 1883 y mantenida por la misma familia durante generaciones, esta mansión ha sido considerada la casa más misteriosa de Saint Paul. Dentro se han llevado a cabo muchas investigaciones paranormales.

Retiro de fantasmas en la Mansión Embrujada (Fullerton, California)

Retiro de fantasmas en la Mansión Embrujada (Fullerton, California) | Airbnb

Este retiro inmersivo incluye réplicas de escenarios icónicos y efectos fantasmales, haciendo que los huéspedes sientan que pasan la noche en la famosa mansión del parque temático. Una experiencia única para quienes buscan emoción y misterio combinados con diversión cinematográfica.

La casa de Caroline en Mystic Falls (Covington, Georgia)

La casa de Caroline en Mystic Falls (Covington, Georgia) | Airbnb

Conocida por ser el hogar de Caroline Forbes en la popular serie juvenil Crónicas Vampíricas, esta acogedora casa combina el encanto de un pueblo pequeño con una rica historia sobrenatural.

La casa de Henry Derby (Salem, Massachusetts)

La casa de Henry Derby (Salem, Massachusetts) | Airbnb

Construida en 1838 para el sastre Henry Derby, esta mítica casa amarilla en el centro de Salem cuenta con escaleras que crujen, ventanas que golpean y la posibilidad de encuentros paranormales. Una opción ideal para sumergirse en la atmósfera de la ciudad más famosa por sus leyendas de brujas.

Linville Manor (Upper Marlboro, Maryland)

Linville Manor (Upper Marlboro, Maryland) | Airbnb

Cuenta la leyenda que cada día los espíritus se reúnen a la 1:11 a.m. en esta casa de 1850, mientras extraños golpes resuenan por los pasillos, haciendo que cada noche sea una experiencia escalofriante.