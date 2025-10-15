Las ciudades más terroríficas del mundo para visitar en Halloween: Fantasmas, leyendas y brujas

Sabemos que Halloween, la noche más terrorífica del año, se acerca y que son muchas las personas que amantes del terror que cada año hacen un viaje para descubrir ciudades cargadas de mitos, leyendas e historias de fantasmas. Es por eso que hemos querido hacer un listado por si todavía no tienes nada planificado.

1. Edimburgo (Escocia)

Su casco antiguo, las callejuelas empedradas, los callejones ocultos y los antiguos "vaults" crean una ambientación perfecta para Halloween. En Edimburgo ofrecen recorridos fantasmales por los "Edinburgh Vaults" y por calles con historias de brujas, verdugos y espectros.

Edimburgo | istock

Además, se celebra el festival Samhain, una tradición celta que celebra el fin del verano y el próximo invierno (origen de Halloween). Además, Edimburgo es mencionada frecuentemente como una de las mejores ciudades de Europa para el Día de las Brujas.

2. Dublín (Irlanda)

Irlanda es la cuna de muchas de las tradiciones que dieron origen a Halloween (antiguo festival celta de Samhain). Pero concretamente, en Dublín se celebra The Nightmare Realm, con varios laberintos temáticos y espectáculos de terror en octubre.

Castillo de Dublín | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

Por si fuera poco, la ciudad se llena de eventos, recorridos de fantasmas, decoraciones y ambiente festivo durante todo el mes.

3. Praga (República Checa)

Praga de noche (República Checa) | iStock

Su arquitectura gótica, sus leyendas medievales y gargantas oscuras hacen que caminar por Praga por la noche tenga un aura inquietante. Puedes visitar el Museo de Instrumentos de Tortura, el antiguo cementerio judío o tours nocturnos de fantasmas.

4. Londres (Inglaterra)

Puente de Londres | LONDON AND PARTNERS | Europa Press

Cuenta con una historia muy oscura: Desde Jack el Destripador hasta historias de ejecuciones en la Torre de Londres. Si visitas esta ciudad, encontrarás tours de fantasmas por los callejones de Whitechapel, el Londres Tenebroso, eventos en los antiguos palacios o cementerios ocultos.

5. Nueva Orleans (Estados Unidos)

Mezcla de cultura vudú, pasado colonial, invasiones, epidemias, esclavitud... la ciudad tiene un trasfondo denso. Puedes encontrar tours de fantasmas, recorridos por cementerios elevados ("cities of the dead") o historias de espíritus en los barrios antiguos.

6. Savannah, Georgia (Estados Unidos)

Arquitectura sureña clásica, plazas con musgo español, casas antiguas y un pasado marcado por la Guerra Civil y epidemias. Pero si hay algo que es muy popular, son sus recorridos nocturnos con historias de fantasmas.

7. Roma (Italia)

Fontana di Trevi de Roma | Chait Goli / Pexels

Según una clasificación de ciudades para misterio y leyendas, Roma es número 1 para hacer tours de misterio en Halloween. Si la visitas durante la semana más terrorífica del año puedes encontrar rincones cargados de misterio en templos antiguos, iglesias, catacumbas y mucho más.

8. Transilvania (Rumanía)

Transilvania, Castillo de Bran | istock

Esta ciudad está muy asociada con la figura de Drácula, vampiros y leyendas oscuras. Castillos medievales, paisajes montañosos y un folklore muy vinculado al miedo hacen que la región sea un destino icónico para Halloween.