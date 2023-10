¿Conoces estas curiosidades sobre el Teide?

Todo el mundo conoce el Teide. Nada tiene que ver con haber estado o no en la isla de Tenerife, sino más bien con que no solo es un volcán, sino también el pico más alto de España. Pero más allá de eso, son pocos los datos que, como norma general, sabemos de él. Por eso hemos decidido ponerle remedio a esta cuestión y hablar más en detenimiento sobre el Teide. Porque de él hay muchas curiosidades que quizá te gustaría descubrir.

Por ejemplo, podemos empezar haciendo mención a su altura, que es de nada más y nada menos que de 3.715 metros sobre el nivel del mar. Pero si en lugar de en la superficie nos fijamos en el lecho oceánico, esta altitud asciende hasta los 7.500 metros. Así, no solamente es el pico más alto de España, sino que también es la montaña más elevada de entre todas las que emergen del océano Atlántico y el tercer volcán más grande del planeta si se tiene en cuenta su altitud total.

Dejando esto de lado, hay otros datos interesantes sobre el Teide de los que podemos hablar. Por ejemplo, sobre sus erupciones, pues las últimas datan de entre los siglos VII y X d.C y son las que dieron lugar a la lava negra que hoy en día cubre el cono volcánico.

Teide | Pixabay

Lo cierto es que este dato no sorprende tanto como el que vamos a dar a continuación: el Teide proyecta la mayor sombra del mundo sobre el mar. Pero eso no es todo, sino que su sombra es un tanto particular. Si bien el Teide tiene una forma un poco irregular, su sombra es perfectamente cónica. Esto sucede así, cabe apuntar, por cuestiones de perspectiva.

Seguimos con las curiosidades del Teide. ¿Sabías que en el siglo XVIII había allí muchos neveros? Pues así es: en aquella época se usaba la nieve que caía sobre la cumbre para elaborar hielo para el consumo humano. De entre todos los neveros que había en el volcán, seguramente el más famoso sea el de la cueva del hielo.

Pero lo cierto es que el Teide no se ha usado únicamente para recoger hielo. Además, también ha servido como escenario para el rodaje de películas como 'Furia de Titanes' o 'Ulises contra Hércules' y como sanatorio. Se dice que el clima suave de la isla es muy bueno para tratar enfermedades respiratorias como pueden ser la tuberculosis o la neumonía. Por eso muchos enfermos acudían a Las Cañadas del Teide para tratar de recuperarse