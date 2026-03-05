Cómo llegar en tren a las Fallas de Valencia 2026

Las Fallas de Valencia son una de las fiestas más espectaculares de España. Cada mes de marzo, la ciudad se llena de monumentos falleros, pólvora, música y visitantes de todo el país. Si estás pensando en viajar, el tren es una de las opciones más cómodas, rápidas y sostenibles para llegar al corazón de la fiesta.

Por qué ir en tren a las Fallas de Valencia

Viajar en tren durante las Fallas tiene varias ventajas:

Evitas atascos y cortes de tráfico, muy frecuentes en el centro.

Llegas directamente al centro de Valencia.

No tienes que preocuparte por el aparcamiento.

Es una opción más sostenible y relajada.

Durante las Fallas (del 15 al 19 de marzo, aunque los actos empiezan antes), el tráfico en la ciudad puede ser complicado, por lo que el tren suele ser la mejor alternativa.

Falleras paseando por la calle de la Paz de Valencia durante las fallas | iStock

Estaciones y cómo llegar en tren

Valencia cuenta con dos estaciones de tren principales para pasajeros: Valencia-Nord (centro) y Joaquín Sorolla (AVE/larga distancia). Además, el núcleo de cercanías de la ciudad se compone de 5 líneas y numerosas estaciones menores en el área metropolitana

En cuanto a compañías ferroviarias, te recomendamos en primer lugar Ouigo, que prevé mover a más de 100 mil viajeros en sus rutas con destino Valencia y el precio de los trenes de Alta Velocidad está desde 19 euros para la Semana Fallera. Además, opera aproximadamente 5 trayectos diarios en cada sentido (5 salidas desde Madrid hacia Valencia y 5 desde Valencia hacia Madrid). Estos servicios son directos y sin paradas intermedias, con una duración de viaje de alrededor de 1 h 50 min.

También puedes viajar con Iryo desde 24,83 euros (que tiene 6 frecuencias Madrid-Valencia) y con Renfe, cuyo precio de los Aves está desde 32,45 euros.