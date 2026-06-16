Civitatis y Despegar firman una alianza estratégica global para la distribución de tours y actividades

Despegar, la travel tech líder en América Latina, y Civitatis, la plataforma líder en distribución de actividades en español y portugués a nivel mundial, anunciaron la firma de una alianza estratégica global. Como resultado de este acuerdo, ambas compañías trabajarán en la integración del catálogo de Civitatis a la plataforma de Despegar. Una vez completada esta implementación, los más de 30 millones de clientes de Despegar podrán acceder al catálogo completo de tours, excursiones y visitas guiadas de Civitatis en todos los mercados donde opera la compañía.

Esta colaboración combina la consolidada presencia de Despegar en el mercado latinoamericano con la especialización de Civitatis en el segmento de tours y actividades en español y portugués.

"Este acuerdo simboliza la unión de dos referentes que apuestan por la innovación y la satisfacción del viajero. Para nosotros, Latinoamérica es un mercado estratégico, y aliarnos con un gigante como Despegar es clave para nuestra proyección", destaca Andrés Spitzer, CEO de Civitatis. "Nuestra meta es que los viajeros de Despegar mejoren su experiencia de viaje con servicios de alta calidad, seleccionados y disponibles en su lengua materna".

Por su parte, Iván Lovisolo, VP Global Partners de Despegar aseguró: "Los viajeros de hoy quieren vivir experiencias auténticas y aprovechar al máximo cada momento de su viaje. Con esta alianza junto a Civitatis ampliamos nuestra propuesta de valor y damos un paso más en nuestro objetivo de acompañar a los viajeros en cada etapa de su recorrido, con una oferta cada vez más completa y personalizada".

Esta alianza fortalece el compromiso de Despegar de conectar todos los viajes de manera impecable a través de una experiencia de compra simple, confiable y personalizada, donde los viajeros pueden resolver todo su viaje en un mismo lugar.

Dentro de esta hoja de ruta, Brasil tendrá un rol especialmente relevante. La combinación entre la fuerte presencia de Despegar en el mercado brasileño y el liderazgo de Civitatis en los mercados de habla portuguesa permitirá acercar una oferta aún más amplia de experiencias a millones de viajeros, impulsando el crecimiento de la categoría en uno de los principales mercados turísticos de América Latina.

Gracias a esta integración, los viajeros podrán acceder a una de las ofertas de actividades más completas del mercado internacional. Ambas compañías trabajarán conjuntamente en el desarrollo tecnológico y comercial de la alianza para ofrecer una experiencia fluida y cada vez más integrada a lo largo de todo el viaje.