La Catedral de Toledo abre al público este sábado el relicario, la capilla mozárabe y otros espacios "desconocidos" por su VIII centenario

Los guías de turismo de Toledo enseñarán, este sábado, el relicario, la capilla mozárabe, y otros espacios "desconocidos", que no están abiertos al público, de la Catedral de Toledo, que este 2026 celebra su VIII centenario.

En una serie de visitas que durarán aproximadamente una hora, que comenzarán a las 10:00 horas de este sábado y concluirán a las 14:30 horas, ocho grupos de 20 personas podrán disfrutar de "los secretos mejor guardados" de la Catedral Primada, en una actividad que se enmarca en la celebración del Día Internacional del Guía Profesional de Turismo.

Catedral de Toledo | EFE/Ángeles Visdómine

La convocatoria ha sido "un verdadero éxito" y ya no hay entradas disponibles, según ha confirmado la presidenta de la Asociación de Guías Profesionales de Turismo de Castilla-La Mancha, Valle Vicente Fernández, quien ha presentado la acción, este miércoles, junto al Deán de la Catedral Primada de Toledo, Juan Pedro Sánchez Gamero, y la presidenta de Cáritas Toledo, Mónica Moreno.

La mayoría de los participantes, ha indicado Vicente, "son toledanos que vienen a menudo a la Catedral".

Además de recorrer la Capilla de San Blas, el relicario de la Catedral, la capilla de San Ildefonso y finalmente, la capilla mozárabe, que solo abre al culto y es el espacio en el que se ha mantenido vivo el rito hispano-mozárabe, las visitas tendrán también un componente solidario, ya que se pide la donación de leche, aceite y productos de higiene personal en beneficio de Cáritas.

Por su parte, el deán de la Catedral ha señalado que la actividad formará parte de las "grandes" propuestas de la Archidiócesis para celebrar los 800 años de la Catedral Primada y ha celebrado que los actos vayan "en beneficio" de Cáritas.