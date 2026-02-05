El pueblo de Toledo que está entre las mejores ciudades de Arte Urbano del mundo

En Toledo, Castilla-La Mancha, hay pueblos únicos que merece la pena visitar, como es el caso de La Puebla de Montalbán, que recientemente se ha incorporado a la Red de Pueblos Mágicos de España. Pero... ¿sabías que un municipio de esta provincia está entre las mejores ciudades de Arte Urbano del mundo?

Se trata de Quintanar de la Orden, que ha conseguido situarse en quinta posición en el ranking de ciudades destacadas por su arte urbano, según el prestigioso ranking de los Street Art Cities Awards 2025, una lista que compara destinos de todo el planeta por la calidad, cantidad e interacción de su arte callejero.

De esta forma, Quintanar se encuentra en la lista inmediatamente después de Madrid, Atenas, Lisboa y Valencia, y por delante de ciudades como Nueva York, París o Melbourne.

"Este resultado refleja el enorme crecimiento y atractivo del arte urbano en Quintanar de la Orden, gracias al esfuerzo conjunto de artistas locales e internacionales, entidades culturales y al apoyo continuo de vecinos y vecinas que han convertido muros y espacios públicos en coloridos y vibrantes lienzos", se puede leer en la página web del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden.

"El Ayuntamiento de Quintanar de la Orden y la Escuela de Arte Urbano "La Mancha" quieren expresar su más sincero agradecimiento a todas las personas que han participado en este proceso de votación, a cada creador y creadora que ha dejado su huella en nuestro municipio, y a plataformas como Street Art Cities por poner en valor la creatividad urbana en todo el mundo", aseguran desde el consistorio.

"Este prestigioso reconocimiento internacional no solo sitúa a Quintanar en el mapa global del arte urbano, sino que también impulsa al municipio como un punto de encuentro cultural y artístico de primer nivel", finaliza el comunicado.