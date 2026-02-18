El pueblo abandonado de Galicia que se vende por 150.000 euros: Al lado del mar y a 1 hora de Santiago de Compostela

Galicia es una tierra que guarda muchos tesoros, concretamente, localidades y municipios que no te puedes perder por su belleza, su naturaleza y su gastronomía, como es el caso de Foz, un pintoresco pueblo de Lugo.

Pero... ¿te imaginas poder comprar un pueblo de Galicia? En el municipio coruñés de Ponteceso se encuentra Candelago, un enclave rural que el paso del tiempo dejó vacío y que ahora intenta encontrar nueva vida a través de una operación inmobiliaria singular. El conjunto, anunciado en el portal Idealista, ha reducido su precio desde los 200.000 hasta los 150.000 euros, lo que ha reactivado el interés por esta pequeña aldea frente a la Costa da Morte.

El lugar destaca por su privilegiada ubicación, con panorámicas abiertas al mar y acceso cercano a espacios naturales emblemáticos, como el Camiño dos Faros. Además, se sitúa en una zona conocida por la calidad de sus percebes, uno de los productos más valorados del litoral gallego.

El núcleo está integrado por alrededor de diez viviendas tradicionales de piedra, varios hórreos y senderos hoy cubiertos por la maleza tras décadas sin actividad. Como ocurrió en muchas áreas rurales gallegas desde los años setenta, la emigración y el envejecimiento de la población aceleraron su abandono.

A pesar del deterioro visible, el enclave ofrece múltiples posibilidades. Desde su transformación en complejo turístico vinculado al turismo de naturaleza hasta la creación de un retiro privado junto al mar, el potencial radica en su entorno, su aislamiento y su autenticidad arquitectónica.