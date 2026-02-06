Los carnavales más famosos del mundo: Río de Janeiro, Venecia, Tenerife y otras fiestas imprescindibles

El carnaval es una de las celebraciones más antiguas y universales del mundo, una fiesta que combina música, sátira, tradición y espectáculo. Aunque se celebra en numerosos países, algunos carnavales han alcanzado fama internacional por su magnitud, su historia o su capacidad para transformar por completo la vida de sus ciudades durante varios días.

Carnaval de Río de Janeiro (Brasil

Carnaval en Río de Janeiro, Brasil | iStock

El Carnaval de Río de Janeiro (Brasil) es, probablemente, el más conocido del planeta. Sus desfiles de escuelas de samba en el Sambódromo reúnen a miles de bailarines, carrozas monumentales y coreografías espectaculares que compiten por el título anual. A esta parte más organizada se suman los "blocos" callejeros, que convierten barrios enteros en una fiesta multitudinaria al aire libre.

Carnaval de Venecia (Italia)

Carnaval de Venecia 2026 | Getty

En un registro muy distinto se encuentra el Carnaval de Venecia (Italia), famoso por su elegancia y su atmósfera histórica. Las máscaras y trajes de época llenan plazas y canales, recreando el esplendor de la Venecia del siglo XVIII. Bailes, desfiles acuáticos y actos culturales convierten la ciudad en un escenario único.

Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Carnaval de Santa Cruz de Tenerife | iStock

España cuenta con varios carnavales de referencia internacional. El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife es uno de los más importantes fuera de Brasil, con desfiles multitudinarios, comparsas, murgas y una espectacular gala de elección de la Reina que atrae a miles de visitantes cada año.

Carnavales de Cádiz

Carnaval de Cádiz | iStock

A ellos se suman los Carnavales de Cádiz, conocidos mundialmente por su ingenio, su crítica social y su humor. Aquí el protagonismo lo tienen las chirigotas, comparsas, coros y cuartetos, que llenan teatros y calles de coplas satíricas sobre la actualidad política y social. La fiesta se vive intensamente tanto en el concurso del Gran Teatro Falla como en el ambiente popular de plazas y esquinas del casco histórico.

Carnaval de Nueva Orleans (Mardi Gras)

Mardi Gras, carnaval Nueva Orleans | Gtres

En Estados Unidos destaca el Carnaval de Nueva Orleans (Mardi Gras), caracterizado por desfiles organizados por "krewes", música jazz y una fuerte tradición cultural heredada de influencias francesas, africanas y caribeñas. Los collares de cuentas lanzados al público son uno de sus símbolos más reconocibles.

Carnaval de Barranquilla (Colombia)

Carnaval de Barranquilla (Colombia) | Civitatis

En América Latina, el Carnaval de Barranquilla (Colombia), declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, es una explosión de ritmos, danzas y folclore que refleja la diversidad cultural del país. La Batalla de Flores es su acto más emblemático.

Carnaval de Oruro (Bolivia)

Carnaval de Oruro (Bolivia) | Civitatis

Por su parte, el Carnaval de Oruro (Bolivia) combina fiesta y devoción religiosa en una impresionante procesión de danzas tradicionales andinas, también reconocida por la UNESCO por su valor cultural.

Desde el samba brasileño hasta la ironía gaditana, pasando por la elegancia veneciana o la tradición latinoamericana, los carnavales más famosos del mundo comparten una misma esencia: convertir la calle en escenario y celebrar, sin límites, la identidad y la creatividad colectiva.