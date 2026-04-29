Renfe ofrece este jueves el primer AVE directo Madrid-Málaga tras la recuperación de la línea de Alta Velocidad

El primer tren directo de la jornada será un Madrid-Málaga con salida a las 09,50 horas y llegada a la capital malagueña a las 12,52 horas. En sentido inverso, el primer servicio de Renfe partirá de Málaga a las 12,00 horas, con llegada a Madrid a las 14,58 horas, ha indicado Renfe en un comunicado.

Así, han valorado que Renfe "se consolida además como el operador que ofrece mayor número de servicios en esta relación, con una oferta total de 161 frecuencias semanales y una media de 25 servicios diarios en ambos sentidos".

Por otro lado, han recordado que bajo el compromiso de la compañía de atención al cliente y de garantizar la movilidad, durante el tiempo que se ha mantenido interrumpido el tráfico ferroviario por los daños del temporal, Renfe ha sido el único operador que ha mantenido activo un plan alternativo de transporte, con autobús, entre Málaga y Antequera Santa Ana.

Los planes alternativos de transporte mediante servicios de autobús puestos en marcha por Renfe para garantizar la continuidad del servicio de Alta Velocidad en Málaga --incluidos los servicios Avant desde el corte de Álora-- han registrado hasta el pasado 22 de abril un total de más de 275.000 viajes.

De acuerdo con las estimaciones realizadas, y considerando el mantenimiento de estos dispositivos hasta el próximo 30 de abril, el número total de desplazamientos superará los 300.000 viajes.

Este volumen de desplazamientos incluye tanto los viajes realizados durante el Plan Alternativo de Transporte (PAT) en el tramo Villanueva de Córdoba-Córdoba, que permitió mantener la operativa de los servicios de Alta Velocidad entre Madrid y Málaga desde el 20 de enero hasta la reapertura del servicio en Adamuz el 17 de febrero, como los correspondientes al PAT entre Antequera y Málaga, que se puso en marcha el 18 de febrero a raíz del desprendimiento registrado en Álora y que se mantendrá en funcionamiento hasta la reapertura de la vía, prevista para el 30 de abril.

Asismimo, han precisasdo que las actuales condiciones de la infraestructura, con tramos en los que la circulación se mantiene por vía única, obligan a ajustar la programación del servicio, modificando los horarios respecto a los vigentes antes del corte de vía.