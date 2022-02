Un avión Airbus sorprende sobrevolando a baja altura por el centro de Madrid

No es la primera vez que un avión vuela tan bajo que sorprende a todos los ciudadanos que se encontraban en ese momento por el lugar por el que estaba pasando. Un gran ejemplo es la playa Maho Beach, situada en St Maarten en el Caribe, es conocida como la playa del avión ya que el aeropuerto está muy cerca y los aviones suelen sobrevolar muy bajo.

Pero sin irnos muy lejos, esto es precisamente lo que ha pasado este martes 1 de febrero en el centro de Madrid. Un avión Airbus 380 sorprendió a muchos por la mañana al volar a baja altura sobre algunos de los edificios de los distritos de Salamanca y Chamberí, tal y como revela 20 minutos. Causando así el asombro y asustando a los vecinos que lo presenciaron.

El vuelo procedía de Dubai y se dirigía a la capital española, pero su maniobra de aproximación al aeropuerto se vio frustrada por turbulencias, lo que hizo que no pudiera aterrizar. "Maniobra de Aproximación Frustrada en llegada a #Madrid del #A380 de Emirates por turbulencias en aproximación final. Esta maniobra es normal aunque no es lo habitual. Se ejecuta en caso de que la tripulación considere que no es 100% seguro el aterrizaje", dice el perfil oficial de Twitter de Controladores Aéreos.

"Alucinante" o " Increíble verlo pasar tan cerca por la zona de Chamberí ¡qué enormidad!" han sido algunas de las reacciones de las personas que vieron pasar el avión por encima de sus cabezas en lugares tan míticos como el parque de El Retiro o la propia calle Princesa.

Pero el centro de Madrid no ha sido el único que ha visto al avión realizar maniobras, también San Fernando de Henares o Alcobendas, el municipio en el que el vuelo comenzó el rodeo por Madrid hasta poder volver al aeropuerto de Barajas, donde pudo aterrizar sin más percances a las 12:25 horas del martes, según aseguró Aena.

