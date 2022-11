Así serían las ciudades del mundo si hubiera menos coches: Madrid tendría playa y más zonas verdes

Muchas son las teorías sobre le futuro en cuanto al cambio climático y las consecuencias que éste podría tener en sociedades como la nuestra. Por eso, los proyectos que dibujan un plan sostenible para ciudades próximas, son los que más triunfan. Lo hemos visto en otras ocasiones como por ejemplo en proyectos como The Line que piensan en la sostenibilidad a la par que dibujan unos planes futuros sobre esta ciudad.

Está claro que, debido a los altos niveles de contaminación y los preocupantes efectos del cambio climático, muchos expertos dirigen su mirada a este tipo de desarrollos. Por eso, no es de extrañar que los usuarios reflejen una opinión igualmente a favor en encuestas como la llevada a cabo por Ipsos para la empresa de movilidad y car-sharing Lynk & Co.

Son más de 8.000 personas las entrevistadas: Mujeres y hombres entre 18 y 65 años de ciudades europeas como París, Londres, Berlín o incluso Madrid. Así informa sobre el estudio la página oficial de Lynk & Co que, además, muestra exhaustivamente a qué conclusiones se ha llegado.

Y es que, según la empresa, la mayoría de usuarios han llegado a la conclusión de que prefieren el uso de coches más eficientes para el medio ambiente y con un uso solo del 4% del tiempo. La empresa alega que existe un gran terreno ocupado y/o destinado al uso de parkings y no tanto espacio para realizar nuestra vida. Concretamente usa el ejemplo de Estocolmo que alega estar cubierto por nada más y nada menos que 550.000 metros cuadrados de espacios de estacionamiento. Se propone desde Lynk & Co que estos vehículos se usen de manera responsable solo cuando se necesite e incluso de manera compartida entre los dueños de los coches.

"Con los coches aparcados el 96% del tiempo, nuestras ciudades tienen un montón de espacio que no se usa. Me siento motivado por los resultados del estudios y estoy entusiasmado en cuanto a que la gente de Europa esté de a cuerdo con nuestra misión de unas ciudades más accesibles, abiertas y verdes. Es tiempo de reclamar nuestro espacio humano", así declara el CEO de Lynk & Co, Alain Visser, sobre el estudio llevado a cabo.

Se llega al resultado de que la mayoría de ciudades quieren recuperar espacios que deberían ser para uso y disfrute humano y no tanto para espacios de estacionamiento o de paso para coches. A pesar de que la mayoría de ciudades han alegado apoyar esta causa ecológica e incluso se plantean ponerla en marcha (como por ejemplo Londres), existen ciudades como Bruselas que se muestran menos dispuestos a introducir espacios verdes a la ciudad.

El caso de ciudades como Madrid, la empresa imagina un total remanso verde y de paz al rededor de enclaves tan importantes como la Plaza Cibeles que, según la empresa, podría estar rodeada de una playa en la que poder bañarte sin necesidad de viajar a playas cercanas a Madrid.

Lo que está claro y al resumen al cual se puede llegar tras la realización del estudio, es que se quieren alcanzar ciudades con mejor calidad de vida y no es un sueño tan lejano sino que, como se asegura en la página web, es más que posible. Los automóviles de deben promover como vehículos flexibles, que se puedan compartir y adaptados a la vida moderna y sostenible.

