Así es el proyecto de una nueva ciudad flotante de Dubái

Si de algo no tenemos duda es que Arabia Saudí es el lugar que acoge los proyectos arquitectónicos más impresionantes del mundo. Y es que no se puede obviar que muchos de estos proyectos (gran parte de ellos elaborados en la ciudad de Dubái), hacen referencia al futuro y se presentan como potenciales realidades de aquí a unos años. Esto ya lo vimos con 'The Line': la ciudad futurista que Arabia Saudí planea construir y ahora lo vemos con un nuevo proyecto de ZNera Space.

En las redes oficiales de la empresa constructora, se ha expresado el objetivo de querer realizar este proyecto a niveles reales en la ciudad de Dubái. Constará de una ciudad a 550 metros de altura y con forma de circunferencia. Dentro de ella se podrá encontrar lo que puedes albergar en cualquier otra ciudad: zonas residenciales, centros comerciales, espacios de zonas verdes… Sobre todo, lo que se quiere llevar a cabo es esa parte de hábitats naturales con el objetivo de lograr una mayor sostenibilidad. Cuentan desde la cuenta de Instagram que se instalarán santuarios para plantas silvestres y de alimentos. Incluso se designarán algunas áreas donde se pueda recoger el agua de lluvia o energía solar.

"El proyecto establece una sostenible y autosuficiente urbanismo vertical", es lo que explican ZNera Space en Instagram tras la publicación de algunas fotografías elaboradas por PicTown y que ilustran lo que se quiere conseguir a nivel arquitectónico a través de este proyecto: una clara estructura que mantenga la ciudad a 550 metros.

¿Pero cómo se podrá mover la gente que habite en la ciudad? Pues la empresa de arquitectura lo tiene todo pensado y han elaborado un mecanismo de cápsulas transportadoras que con un funcionamiento de suspensión en el aire, viajarán a 100 k/h y podrán transportar a viajeros de un lado a otro de la ciudad con el factor de que se hará por el exterior del anillo.

Desde luego estamos ante un proyecto de lo más futurista y quizás utópico pero que, viendo el desarrollo de las tecnologías que involucra la arquitectura, para nada parece algo imposible.

