Horarios del Metro de Madrid en Nochevieja y Año Nuevo: ¿Cuándo abre y cuándo cierra?

Ahora que estamos en plena Navidad son muchas las personas y turistas que estarán en Madrid para celebrar la Nochevieja y también para recibir el 2026. Muchas de ellas recurrirán al transporte público para moverse por la ciudad, pero hay que tener en cuenta que el Metro tiene horario reducido estos dos días.

Este horario reducido afectará tanto al Metro de Madrid como a los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y por eso en Viajestic queremos informarte de cuáles son sus horarios, cuándo abre y cuándo cierra.

Estación de Metro de la Puerta del Sol de Madrid | iStock

Para todas aquellas personas que quieran reunirse en la Puerta del Sol los días 30 y 31 de diciembre para las pre-uvas y para las campanadas, tienen que tener en cuenta que estos dos días la parada de Metro de Sol cerrará a las 18:00 horas y hasta la finalización del servicio.

En cuanto al horario de los días de Nochevieja (31 de diciembre), la mayoría de las líneas realizarán sus últimas salidas desde cabecera entre las 21:30 y las 21:45 horas. Con respecto al primer día del año, el 1 de enero la red del suburbano comenzará a funcionar a las 7:00 horas.

Además, para garantizar los desplazamientos de los ciudadanos en transporte público durante todo el periodo navideño, el Gobierno autonómico mantendrá activo hasta el 6 de enero el dispositivo especial de refuerzo de Metro con hasta un 131% más de trenes entre las 10:00 y las 23:00 horas.

Así, se incrementan las frecuencias en las seis líneas del suburbano de mayor afluencia (1, 2, 3, 4, 5 y 10), que se une al aumento del personal de Metro y de vigilancia en los vestíbulos de las estaciones más concurridas por los viajeros.