Por menos de 2 euros: El nuevo billete de Madrid con viajes ilimitados para moverte en autobús y bicicleta eléctrica

En Madrid son muchas las personas que viajan en transporte público y en Viajestic siempre estamos recopilando los descuentos o ayudas que sacan para que salga más económico. Ahora, ya llegado un nuevo billete que cuesta menos de 2 euros.

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid acaba de lanzar el nuevo billete virtual BicibúsEMT para poder moverse, de forma ilimitada, a bordo de la red de líneas de autobuses municipales y en las bicicletas de bicimad por una franja de tiempo de 90 minutos. Este nuevo billete combinado ya se puede activar a través de la aplicación de EMT Madrid y Madrid Mobility 360.

Este billete permite viajes ilimitados tanto en autobús como en bicicleta eléctrica por un periodo de 90 minutos y cuesta 1,80 euros, debiendo ser trayectos de hasta 30 minutos en la flota de bicicletas de bicimad.

Además, tienes que tener en cuenta que este billete contabiliza los 90 minutos a partir del primer uso detectado, ya sea un desanclaje en una estación de bicimad o bien en el momento en que se valida el billete a bordo de un autobús de la empresa municipal.

El usuario podrá utilizar este título de transporte en el orden o secuencia que desee y, en caso de que el usuario prefiera hacer dos trayectos exclusivamente en bicicleta, se le cobrará la tarifa más económica, en este caso, un euro.

Cómo comprar este billete

Para poder obtener el billete BicibúsEMT tienes que hacerlo en las aplicaciones de la Empresa Municipal de Transportes y, para habilitarlo, sólo hay que activar la pestaña 'Validar mi viaje' en la aplicación EMT Madrid o a través de la tarjeta BicibúsEMT, en el monedero virtual (wallet) de la aplicación Madrid Mobility 360.

Para utilizarlo, en el caso de la bicicleta, se debe disponer de cuenta en la aplicación de bicimad y desanclar a través de los sistemas habituales (lectura QR, NFC o bien mediante introducción manual de matrícula), y en el caso del autobús, a través de la validación con el QR que aparece en 'Validar mi viaje'.

El sistema interno de la empresa municipal se encargará de gestionar los cargos para lograr siempre la combinación más económica para los usuarios.