Una argentina que vive en Madrid alucina en TikTok con esta costumbre típica de los españoles: "No miran"

Los lugares, experiencias y tradiciones que descubrimos cuando viajamos a un país distinto al nuestro suelen llenarnos de recuerdos ya que las diferencias y choques culturales son bastante grandes, sobre todo si están muy lejos.

Recientemente te contábamos que un argentino que vive en Madrid alucinaba con una costumbre española y ahora otra argentina que se mudó a la capital ha querido dar su opinión en redes sociales y contar que es lo que más le ha sorprendido de la ciudad.

La joven se llama @luuz.enriquez en TikTok y una de las cosas que más le han impactado de la ciudad es que casi todo el mundo tiene ventanas en los techos y "están abiertas todo el día". Pero lo que más le ha llamado la atención es que la gente "no mira" cuando cruzan la calle: "Cruzan mirando el celular (móvil) porque saben que el auto para".

Pero hay más, por ejemplo, las horas de sol: "Una cosa super loca para mi es que en verano anochece a las 22.00 de la noche". Además, también la variedad de contenedores que tenemos (para cada tipo de material) y es que, tal y como cuenta la joven, si no reciclas en España puedes ser multado.

El vídeo ya acumula más de 300.000 reproducciones, tiene casi 20.000 'me gusta' y acumula más de 400 comentarios, entre los que están los que no comparten lo de que todo el mundo tenga una ventana en el techo y otros que aclaran que lo de anochecer más tarde es "porque cambiamos la hora, si no se haría de noche una hora antes".