Un argentino que vive en Madrid alucina con una costumbre española: "Es de una confianza extrema"

Seguro que en alguna ocasión, cuando has viajado fuera de España, has experimentado que las costumbres o tradiciones que has vivido allí no tienen nada que ver con las de nuestro país y por eso nos sorprenden tanto. Recientemente te contábamos que una azafata revelaba las costumbres más sorprendentes de los españoles en los aviones y ahora un argentino ha querido contar en redes la que más le ha impactado.

El protagonista de este vídeo es @manugija en TikTok, un joven argentino que vive en Madrid y que le ha alucinado la confianza que tienen los españoles en algunas ocasiones, como por ejemplo, la facilidad que tenemos para abrirle la puerta de nuestra casa a alguien que no conocemos.

En el vídeo, Manu enseña las técnicas que utiliza para que le abran la puerta en bloques de pisos donde no le conocen: "Perdona, ¿me abrirías que me olvidé las llaves?", "Cartero de correos", son algunas de las frases que ha utilizado para entrar al portal en algunos edificios.

Sin embargo, ha podido comprobar que en otros edificios la puerta está abierta completamente durante el día y en otros no ha necesitado pronunciar palabra para que directamente le abrieran la puerta. El vídeo, que ya acumula más de 1 millón de reproducciones, se ha llenado de comentarios de otros usuarios entre los que destacan aquellos que le recomiendan decir "yo" cuando llame al timbre y otros apuntan a que el joven alucinaría aún más con los pueblos de España en verano, que tienen las puertas de las casas completamente abiertas.