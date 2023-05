Una azafata revela las costumbres más sorprendentes de los españoles en los aviones: "No tiene sentido"

Al ahora de viajar es nadie conoce mejor las prácticas de los pasajeros que las azafatas, así como los mejores consejos para que nuestro próximo viaje en avión salga lo mejor posible.

Recientemente una azafata revelaba el truco para no olvidarte nada en la habitación del hotely ahora una asistente de vuelo ha querido contar cuáles son las costumbres de los españoles en los aviones que más le han sorprendido.

La protagonista del vídeo es @ainoasserano en TikTok y en él cuenta que una de las cosas que más le sorprenden es que los españoles aplaudan cuando el avión acaba de aterrizar: "Os juro que jamás en ningún otro país lo he visto es aplaudir cuando aterrizamos. ¿Qué nos pasa? O sea, ¿por qué los españoles aplaudimos cuando aterriza el avión? No tiene ningún sentido, no es como cuando te bajas del autobús y le das las gracias al conductor".

La "segunda cosa" que Ainoa cuenta es que "los españoles, en comparación al menos con ingleses, escoceses y tal, no consumimos dentro del avión, no pedimos nada a no ser que sea agua o como mucho un café y en ese sentido otras nacionalidades os juro que se pasan el vuelo bebiendo".

"No gastamos, no gastamos. Es que claro, no tenemos tanto dinero, también somos un poco de la hermandad del puño cerrado", asegura. Además, cree que "la cultura de la queja es real, los españoles se quejan por todo, por nada, porque sí, porque no y porque también. Si hay un minuto de retraso en el despegue ya se quejan, si el café está muy caliente ya se quejan, si está muy frío también se quejan. Vale que los ingleses son demasiado 'polite', pero por lo menos no tienen esa costumbre de quejarse por absolutamente todo".

Y por último, también añade que los españoles hablamos "increíblemente fuerte, o sea, en el avión, en la cola para subir al avión, cuando están embarcando, desembarcando. Gritamos como si se nos fuera la vida en ello".