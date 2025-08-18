El pueblo de Madrid que es uno de los más frescos y donde dormirás sin pasar calor

Este mes de agosto gran parte de España ha vivido la segunda ola del calor del verano y son muchas las personas que buscan pueblos frescos de España para escapar de las altas temperaturas. Pero... ¿sabes cuál es uno de los municipios de la Comunidad de Madrid más fríos?.

Hablamos de Rascafría, un pequeño pueblo de la Sierra de Guadarrama, a unos 100 kilómetros al norte de Madrid y a unos 1100 metros de altitud, asentado en el hermoso Valle del Lozoya, una de las joyas naturales de la región madrileña.

Si buscas la predicción del tiempo en AEMET para esta semana en Rascafría podrás ver que, por ejemplo, este lunes 18 de agosto llegarán a temperaturas mínimas de 11 grados, para el martes 19 de agosto marca mínimas de 7 grados, el miércoles 20 de agosto a mínimas de 6 grados y el jueves 21 de agosto a mínimas de 5 grados.

Qué ver en Rascafría

Si decides visitar y pasar alguna noche en Rascafría durante las próximas semanas, no solo dormirás más fresquito, sino que también podrás disfrutar de su naturaleza y su patrimonio. No te puedes perder el impresionante monasterio de Santa María del Paular, que actualmente sigue estando habitado (ahora por benedictinos, aunque en origen fue regido por la orden de La Cartuja). Los monjes siguen elaborando y vendiendo algunos de los productos que dan fama a la zona, como licores, quesos o miel.

También tienes que descubrir el Puente del Perdón o el Antiguo Molino de papel de los Batanes. Dentro del núcleo poblacional de Rascafría se encuentra la plaza de los Trastámaras; el ayuntamiento de la villa o la Parroquia de San Andrés Apóstol, entre otras muchas cosas.

Además, en verano, son muchas las personas que visitan la zona de baño de Las Presillas, un tramo del río Lozoya controlado y adaptado para darse un chapuzón. Y en invierno, los visitantes suelen ir a las estaciones de Valcotos y Valdesquí.