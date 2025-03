Semana Santa: las procesiones más impresionantes que no puedes perderte este año

No es ningún secreto que los días en los que se celebra Semana Santa son verdaderamente especiales para millones de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos, puesto que todas y cada una de las procesiones que podemos encontrar en España cuentan con un profundo arraigo tradicional.

Cabe destacar que cada región tiene un estilo verdaderamente único y especial a la hora de vivir la Semana Santa. Ya sea por los pasos, las Imágenes o los atuendos utilizados para procesionar, entre otros tantos elementos. Si estás pensando en poner rumbo a alguno de los lugares en los que se vive esta época tan especial, te recomendamos algunos destinos que no pueden faltar en tu lista.

Sevilla

Imagen de Cristo con la Cruz en la Semana Santa de Sevilla | Imagen de Ravehi en Wikipedia, licencia: CC BY 2.5

Vivir laes un auténtico sueño para los amantes de esta época del año. Hay muchas hermandades, concretamente más de 60, y a cada cuál más sorprendente y espectacular. Ver por las calles de la ciudad a hermandades como la Estrella (Domingo de Ramos), San Gonzalo (Lunes Santo), o San Bernardo (Miércoles Santo), entre otros tantos, es una auténtica maravilla. Cada hermandad cuenta con su historia, su legado y es algo que todos los sevillanos tienen muy presente, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección.

Eso sí, hay que tener en cuenta que si hay un día en el que se para Sevilla es el Viernes Santo, y todo como consecuencia de la celebración de la conocida popularmente como “La Madrugá”. Una oportunidad única para ver por las calles de Sevilla varias de las imágenes que más devotos tiene no solamente en la ciudad, sino en todo el país. Hablamos de la Esperanza de Triana y el Santísimo Cristo de las Tres Caídas, la Virgen de la Macarena y Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, así como el Cristo de los Gitanos o Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.

Zamora

Procesión de la Buena Muerte, Zamora | Imagen de Antramir en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Salamanca

Virgen de la Esperanza. Salamanca | Imagen de Danisd75 en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Una de las ciudades de Castilla y León que más encanto tiene en cuanto a Semana Santa se refiere. Entre otras tantas cuestiones, sus procesiones llaman la atención porque destacan diversos elementos, como son. Su Semana Santa se remonta al siglo XIII, de ahí la enorme antigüedad de sus cofradías. Destacan la procesión del Santísimo Cristo de la Buena Muerte (Lunes Santo), donde se entona el JERUSALEM, JERUSALEM en la Plaza de Santa Lucía. No podemos dejar de mencionar la Hermandad de Penitencia, es decir, de “Las Capas Pardas” que procesiona el Jueves Santo.Su Semana Santa, catalogada como, cuenta con un gran número de procesiones que son capaces de sorprender a habitantes y visitantes. Un claro ejemplo lo encontramos en el traslado del Cristo de la Liberación del Viernes de Dolores, desde el cementerio de San Carlos Borromeo hasta a la capilla del Colegio Fonseca. A su vez, destacamos la Hermandad de Nuestro Padre Despojado de sus Vestiduras y María Santísima de la Caridad y del Consuelo (Domingo de Ramos), por la espectacularidad de sus Imágenes y de sus pasos.

Por si fuera poco, Salamanca también cuenta con su propia “Madrugá”, la que protagoniza la Hermandad Dominicana, con Nuestro Padre Jesús de la Pasión, Nuestra Señora de los Dolores, el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Esperanza. Entre las procesiones que más devoción provoca es la de la medianoche del Sábado Santo, con la Nuestra Señora de la Soledad. Es la hermandad más numerosa de cuantas participan en esta Semana Santa.

Málaga

Imagen del Cristo Crucificado. Málaga | Imagen de Junta de Andalucía en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

Calanda (Teruel)

Rompida de la hora, Calanda | Imagen de Agustí Amorós Joseph en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Granada

Semana Santa de Granada | Imagen de Luisjav18 - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=128938394

Esta Semana Santa es una de las más significativas de las que podemos encontrar en Andalucía, puesto que. Destaca por sus saetas, sus aplausos y su bullicio. Entre sus procesiones más conocidas y seguidas, por la devoción que desprenden sus Imágenes, está la de Jesús Cautivo (Lunes Santo) y el Cristo de Mena, el de los legionarios (Jueves Santo).Se trata, indudablemente, de una de las más curiosas que podemos encontrar no solamente en Aragón, sino también en nuestro país. Uno de los instantes más esperados de esta Semana Santa tiene lugar con la “”, que tiene lugar a las doce de la mañana del Viernes Santo. El sonido de los tambores da comienzo al. ¡Es algo verdaderamente espectacular!La ciudad de la Alhambra no podía faltar en esta lista, puesto que su Semana Santa destaca por su colorido, vistosidad y fervor. Una de las procesiones más sentidas es, indudablemente, la del Cristo de los Gitanos. Su, a través de un camino repleto de fogatas, es algo que es sencillamente impresionante. ¡No deja absolutamente indiferente a nadie, y no es para menos!