La nueva maleta que han prohibido algunas aerolíneas como Ryanair o Easyjet

El tema de las maletas y el equipaje de mano siempre ha generado mucha controversia, sobre todo para aerolíneas como Ryanair o Vueling, que obligan a pagar el equipaje que llevas en cabina como un 'extra' al billete de avión normal.

Hace unos días un usuario de Tik Tok se hacía viral porque explicaba la razón por la que puede ser ilegal que una aerolínea nos haga pagar por la maleta ya que un juzgado de Madrid consideró el equipaje de mano "un derecho" del pasajero.

Y ahora aerolíneas como Ryanair, Easyjet o British Airways están prohibiendo una nueva maleta, la que lleva incorporada una carga USB. Tal y como recoge El Preferente, un periodista afirmó que Easyjet le impidió volar pese a que su maleta se ajustaba a los tamaños establecidos: "No me dejó volar porque mi maleta tiene un puerto USB".

Maleta con USB | iStock

Al parecer, las nuevas normas establecen que no se puede volar con maletas inteligentes, que tienen cargadores de móviles, ya que esto supone que contienen baterías de litio. Además, esta norma establece si no es posible desconectar la batería, no se podrá volar con estas maletas.

De hecho si echas un vistazo a la página web de aerolíneas como Iberia Express o Ryanair, en el apartado de dispositivos electrónico, se puede leer que "los dispositivos que emplean baterías de litio pueden transportarse en cabina siempre y cuando la batería no exceda los 160 wh. En caso contrario, no serán aceptados", como ocurre con otros casos como con los drones.

...

Seguro que te interesa...

Los 7 errores que cometemos a la hora de hacer la maleta según una azafata de avión