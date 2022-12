8 cosas que no puedes dejar de hacer en Navidad

No importa cuán vanguardista seas ni si eres un clásico, tampoco si eres un creyente convencido, si simplemente conservas las huellas indelebles de la tradición a la que perteneces ni si has perdido la fe en cualquier Dios; cuando llega la Navidad hasta los más descreídos le hablan a sus hijos de los Reyes Magos.

Visitar al menos un mercado de Navidad para renovar tu decoración navideña

El puente de diciembre es el momento ideal para visitar algún Mercadillo Navideño para hacerte con alguna figurita nueva para el Belén, con algún nuevo adorno para tu árbol de Navidad y por supuesto también con algún artículo de broma para celebrar como corresponde el 28 de diciembre, a golpe de broma; un paseo por el mercadillo de Navidad en España no marida con vino especiado y caliente como sucede en los mercados centroeuropeos sino con chocolate (incluso con churros…).

Montar el árbol y el Belén

Sin ir todavía más allá del puente de diciembre montamos el árbol y el Belén, colocamos a los Reyes Magos junto al portal y colgamos de la lámpara a Papá Noel conjurándonos con una suerte de magia por la que llegan los regalos a casa sin que nos demos cuenta…

Navidad | Pixabay

[[H4:Jugar a la lotería de Navidad… ¡y a la del Niño!]]

A décimo entero o compartido, con participaciones cómo y cuánto sea, lo inevitable es jugarte algunos euros en la Lotería de Navidad, no es la que hace más rico a los premiados, para eso está el euromillón e incluso la Primitiva pero es la más tradicional, la más romántica, la más divertida… ¿y si toca?

Gastar al menos una broma el 28 de diciembre ¡inocente!

El 28 de diciembre se celebra el Día de los Inocentes y no tienes opción: o eres el que gasta la broma de turno (una broma siempre sana y divertida) o eres el que la sufre, tú decides.

Patinar sobre hielo (aunque no sepas)

Esta tradición, la de patinar sobre hielo en tantas ciudades, es relativamente nueva pero va a más, cada año un pueblo o ciudad más se une a la costumbre de colocar una pista de hielo, o más de una, en sus plazas para que niños y mayores se animen a patinar.

Navidad | Pixabay

Comerte de la primera a la última de las 12 uvas (o lacasitos) de la suerte

No es que seamos gallegos (que algunos lo somos) pero en esto, como en la lotería, cabe ser precavidos, no nos creemos que por comerte las 12 uvas en tiempo y forma vayamos a tener un buen año pero ¿y si por no hacerlo lo tenemos malo? ¿Qué trabajo cuesta comerse una docenita de uvas por precaución? Y si detestas las uvas cámbialas por lacasitos, conguitos o cualquier chuche pequeño y fácil de masticar a gran velocidad.

[[H4: Dejar leche, turrón y coñac a los Reyes Magos (que nunca se sabe…)]]

Esto es, más que nada, por darle la noche a los Reyes Magos, para que tengan algo más que hacer en casa además de dejar los regalos junto al árbol…

[[H4:Comer…]]

Así, sin mayores matices: turrón, polvorones, mantecados, pesadillas, mazapanes, torta imperial, panettone, roscón de reyes…

...

También te puede interesar...

Todos los árboles de Navidad que hay en Madrid