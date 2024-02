La plaza peatonal más grande de Europa está en España y tiene dos catedrales

Zaragoza no deja de sorprendernos con sus datos curiosos y sus atractivos. Además de ser la ciudad donde más viento hace de toda España, hoy te traemos otra información muy interesante sobre esta ciudad. Si aún no la has visitado, te recomendamos no esperar más y descubrir cada rincón de esta impresionante capital de Aragón.

El motivo por el que hoy os hablamos de Zaragoza es porque esta alberga la plaza peatonal más grande de Europa. Se trata de la conocida Plaza del Pilar, uno de los principales símbolos de la ciudad. En ella se encuentran la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar y la Catedral del Salvador (La Seo). Sin embargo, su amplitud es tal que también acoge La Lonja, el Ayuntamiento, la Fuente de la Hispanidad, el monumento a Goya y algunos juzgados.

Hoy en día a esta plaza se le conoce popularmente con el nombre de "el salón de la ciudad", pues es utilizada para gran número de fiestas públicas de Zaragoza. Respecto a sus dimensiones, esta cuenta con 500 metros de largo por 80 de ancho.

Para conocer los orígenes de este lugar hay que remontarse varios siglos atrás. En el XIII este era utilizado como cementerio, aunque en el XVI ya se convirtió en una plaza, de un tamaño mucho más reducido al de ahora. En 1681 se reforma la plaza, ampliándola hasta la fachada de la Catedral de Nuestra Señora del Pilar. Sin embargo, en 1717 fue derribada para evitar la destrucción de edificios colindantes.

Dos siglos después, en 1939 y tras acabar la Guerra Civil, se amplió la plaza mediante el derribamiento de calles y plazas adyacentes. En los años 80 se construyó un parking subterráneo y se instalaron algunas torres metálicas para iluminación. Ya, por último, en 1991, se incorporó la Fuente de la Hispanidad con motivo del V Centenario del Descubrimiento de América.

Edificios de la plaza