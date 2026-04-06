Si sueñas con ver el castillo de Hogwarts de Harry Potter, ojo a estas fechas porque lo encontrarás tapado

Si tienes planeado viajar a Orlando próximamente con la ilusión de contemplar la majestuosidad del Castillo de Hogwarts, quizás sea mejor que moderes tus expectativas. Los muggles que visiten Universal Orlando Resort estos días se van a encontrar con una estampa bastante poco cinematográfica: el icónico castillo ha quedado prácticamente oculto tras un denso material gris y una red de andamios que cubren su fachada por completo debido a unos trabajos de renovación.

Las alarmas saltaron en redes sociales hace apenas unos días, cuando varios usuarios compartieron imágenes del monumento rodeado de estructuras metálicas y lonas que impiden ver sus famosas torres. Aunque blogs especializados ya habían advertido de estos movimientos a finales de marzo, Universal Orlando ha confirmado oficialmente que el exterior de la fortaleza estará bajo mantenimiento durante los próximos meses, con el objetivo de que las obras queden terminadas antes de que termine el año.

Afortunadamente, y para alivio de los que ya tengan sus entradas compradas, esto es puramente un "lavado de cara" estético que no afecta al funcionamiento del parque. La aclamada atracción Harry Potter and the Forbidden Journey sigue operativa, por lo que podrás seguir recorriendo los pasillos interiores de la escuela y disfrutar del simulador de vuelo como si nada estuviera pasando fuera.

Además, hay que tener en cuenta que el universo de J.K. Rowling en Orlando es ahora más grande que nunca. Si la vista de Hogsmeade te resulta algo decepcionante por las obras, siempre puedes refugiarte en Diagon Alley o explorar el nuevo sector del Ministerio de Magia en Epic Universe. Este último, inaugurado hace menos de un año, te permite viajar al París mágico de los años 20 y disfrutar de una tecnología punta que te hará olvidar rápidamente que el castillo original está ahora mismo "empaquetado" por reformas.