Las 10 mejores ciudades de España para ir de cañas y tapas este verano: calles y bares que no te puedes perder

Con la llegada del verano y el buen tiempo, hay una costumbre española que nunca falla: buscar una terraza, pedir una caña bien fría y disfrutar de una buena conversación. En un día a día donde pasamos demasiadas horas pegados a las pantallas de los móviles, el bar de siempre se ha convertido en el mejor refugio para desconectar y volver a conectar con las personas que queremos.

Para celebrar esta filosofía de vida tan nuestra, Billionhands, la plataforma que ordena los mejores planes según la opinión real de los usuarios, y Cerveceros de España, la entidad que promueve el disfrute responsable y la cultura cervecera, han preparado conjuntamente un ranking que desvela las rutas de cañas favoritas de los españoles.

Las diez paradas obligatorias para irse de cañas este verano

Basándose en las búsquedas, valoraciones y experiencias reales de miles de personas, Billionhands ha dibujado el siguiente mapa:

León (Barrio Húmedo)

El indiscutible número uno de la lista gracias al encanto de sus calles y la tradición de regalar tapas abundantes con cada consumición. Aquí, la cerveza se sirve en formato "corto", una costumbre que ayuda a mantenerla siempre bien fría. En esta ruta, recomiendan no perderse la morcilla de La Bicha, las riquísimas patatas de El Flechazo y las propuestas de La Competencia.

Madrid (La Latina)

Barrio de La Latina, en Madrid | iStock

El corazón del tapeo madrileño y un verdadero templo del "tiraje" de la caña, donde la presión y la espuma justa son una exigencia para preservar el sabor. En este barrio conviven el ambiente más castizo de tabernas de toda la vida como La Chata o las tostas de El Capricho Extremeño.

Granada (El Realejo y Albaicín)

Conocida en todo el mundo porque cada caña suele llegar acompañada de una ración generosa, lo que ha convertido a barrios como El Realejo y el Albaicín en una referencia para tapear. Entre los favoritos destacan los embutidos de La Bella y La Bestia, el pescaíto frito de Los Diamantes y el ambiente tradicional de Bodegas Castañeda.

Logroño (Calle Laurel)

Calle Laurel, en Logroño | iStock

La famosa "milla de oro" del pincho de especialidad. Esta animada calle destaca por la cerveza en formato corto acompañada de un pincho. En la ruta destacan el mítico Bar Soriano (con su champiñón a la plancha coronado con gamba), las bravas del Jubera o los pinchos de carne de El Soldado de Tudelilla.

Sevilla (Plaza de la Alfalfa y del Salvador)

En estas plazas, la cerveza se sirve bien fría y en vasos helados, convirtiéndose en la mejor aliada para combatir el calor del sur. Un recorrido lleno de solera con paradas en templos históricos como Casa Vizcaíno y Bodeguita Romero.

Bilbao (Casco Viejo)

Las Siete Calles y la Plaza Nueva reúnen algunas de las barras de pintxos más conocidas del norte. Para tomar un buen "zurito", el formato corto idóneo para mantener la cerveza fría mientras se cambia de bar, los preferidos son Gure Toki, el gran ambiente de Sorginzulo y las ricas rabas de El Motrikes.

San Sebastián (Parte Vieja)

La Parte Vieja es el destino ideal para los amantes de los pintxos, acompañados de un zurito. Entre sus locales más famosos nos encontramos con Ganbara (imprescindibles sus setas), las famosas anchoas del Bar Txepetxa y las delicias calientes de Borda Berri.

Zaragoza (El Tubo)

Un laberinto de callejuelas en el casco antiguo que se convierte en el lugar perfecto para ir de cañas. En esta zona triunfan las croquetas gigantes de Doña Casta, el pincho de champiñón de El Champi y las anchoas en salmuera de la histórica Bodegas Almau.

Salamanca (Centro e inmediaciones de Van Dyck)

Plaza mayor de Salamanca | iStock

La mezcla de ambiente universitario y tradición hace de Salamanca otro de los grandes destinos para ir de ruta. No te puedes perder los pinchos de embutido del Mesón Cervantes en plena Plaza Mayor, ni las paradas de carne a la brasa de la calle Van Dyck en locales míticos como Bar Rufo.

Murcia (Plaza de las Flores)

La Plaza de las Flores pone el broche final al ranking con una de las zonas de terraceo más animadas. Las cañas bien frías se acompañan en las terrazas de locales como El Pulpo o el tradicional bar Los Zagales.

La fórmula de la felicidad: caña, tapa y buena conversación

No es ningún secreto que salir de cañas es un pilar fundamental de nuestro estilo de vida mediterráneo. Disfrutar de una cerveza de manera pausada y moderada, acompañada de algo de comer y de una charla presencial, es un hábito que refuerza la amistad y la complicidad y que mantiene vivas costumbres tan nuestras como la tapa de cortesía.

Este verano, la gran tendencia es la búsqueda de lo auténtico. Los consumidores ya no quieren locales impersonales o franquicias frías; buscan bares con alma, donde se mantenga el cariño por las costumbres de toda la vida.

Opiniones reales para disfrutar sobre seguro

A la hora de buscar recomendaciones en internet, a veces es difícil saber si una lista es de fiar o si los locales aparecen en ella porque han pagado publicidad. En Billionhands quieren acabar con esa duda y por eso sus rankings se basan únicamente en la reputación real de los clientes.

Gracias a una avanzada tecnología que cuenta con el sello de confianza de AENOR y al motor de Inteligencia Artificial propio de la compañía (BILL), la plataforma se asegura de que todos los votos y opiniones sean totalmente transparentes, limpios y libres de manipulaciones. De esta manera, cuando busques dónde tomar la caña perfecta este verano, sabrás que estás eligiendo con las recomendaciones del vecino o del amigo que ya ha estado allí y lo ha disfrutado de verdad.