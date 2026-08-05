Descubrimos los aeropuertos donde más maletas se pierden cada año

Perder la maleta continúa siendo uno de los mayores miedos de quienes viajan en avión. A pesar de que existen diversas recomendaciones para tratar de reducir en mayor o menor medida el riesgo de que el equipaje se extravíe, una vez que se entrega en el mostrador de facturación deja de estar bajo el control directo del pasajero y, cualquier incidencia, puede convertir el inicio o el final de un viaje en un quebradero de cabeza.

A pesar de todo, hay que tener en cuenta que no todos los aeropuertos presentan el mismo nivel de riesgo. De acuerdo con los datos recopilados por la web Lugaggelosers, diversos aeródromos registran un porcentaje de equipajes extraviados muy superior al de otros. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer aquellos que se encuentran en los primeros puestos.

Aeropuerto de Schipol | Pixabay

El aeropuerto London City, situado en la capital de Reino Unido, encabeza esta clasificación en términos porcentuales. Y es que, en el último mes, llegó a perder más de 9.200 maletas, lo que representa un 3,24% del total de pasajeros que pasaron por sus instalaciones. La medalla de plata corresponde al aeropuerto Gandhi, ubicado en Nueva Delhi (India), donde se extraviaron más de 78.400 equipajes, el 1,48% del total.

A pesar de que el porcentaje es bastante inferior al aeropuerto situado en Londres, también hay que tener en cuenta que se trata del aeródromo que, en cifras absolutas, más maletas pierde. Por si fuera poco, en India, se encuentra el tercer aeropuerto de esta lista, y es el aeropuerto Shivaji, en Bombay, que registró unas 41.500 maletas extraviadas (un 1,05% del total).

Aeropuerto JFK | Pixabay

El cuarto puesto de la lista es para Schiphol, en Ámsterdam, con otras 41.500 pérdidas y un porcentaje del 0,56%. Es el segundo aeródromo europeo con peores datos en este sentido. El top 5 lo completa el aeropuerto de Miami, en Estados Unidos, donde se han contabilizado unas 18.400 maletas perdidas, lo que supone un 0,50%.

Esta clasificación continúa con otros dos aeropuertos situados en Estados Unidos, como son el JFK de Nueva York, con 23.000 equipajes extraviados y un 0,47%, y el de Orlando, con 13.800 maletas y un 0,37%. Después de estos aeródromos, nos encontramos con dos más ubicados en el área de Londres, como son el de Gatwick y el de Stansted, teniendo este último 4.600 maletas perdidas y un porcentaje del 0,34%. En cuanto al décimo puesto de esta lista, está ocupado por el aeropuerto de Hamad de Doha (Qatar), con 9.200 equipajes extraviados y una probabilidad del 0,30%.

Por lo tanto, para quienes tengan previsto volar desde alguno de estos aeropuertos – especialmente durante estas vacaciones– los datos reflejan que las probabilidades que existen de sufrir un extravío de equipaje son visiblemente superiores a las registradas en otros del mundo. En consecuencia, es conveniente extremar las precauciones, en la medida de lo posible, al facturar las maletas.