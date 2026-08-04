¿Viajas en avión con niños? Estos son los derechos que debes conocer antes de volar

Cada verano, millones de familias españolas viajan en avión para llegar a su destino de vacaciones. Aunque el precio de los billetes suele ser el principal criterio de elección, las condiciones de viaje para los niños varían considerablemente de una aerolínea a otra: tarifas para bebés, franquicia de equipaje, transporte del cochecito, equipamiento gratuito o servicios de acompañamiento para menores.

A ello se suma un derecho ampliamente desconocido: en caso de retraso o cancelación, los niños también pueden tener derecho a una compensación en las mismas condiciones que los adultos, siempre que se haya pagado un billete para ellos.

Niño viajando solo en avión | iStock

Coincidiendo con el pico de la temporada estival de viajes, Flightright, la plataforma líder en la defensa de los derechos de los pasajeros aéreos, presenta una comparativa de las principales aerolíneas y recuerda los derechos fundamentales que las familias deben conocer antes de volar.

No todas las aerolíneas tratan a las familias de la misma manera

Algunas aerolíneas tradicionales ofrecen verdaderas ventajas para las familias. Air France, Lufthansa, Qatar Airways, Emirates y KLM aplican tarifas específicas para niños de entre 2 y 12 años, mientras que la mayoría de las compañías low cost cobran el viaje de los bebés mediante una tarifa fija por trayecto y no ofrecen una tarifa infantil diferenciada.

También existen diferencias significativas en materia de equipaje. Air France permite un equipaje de mano de hasta 12 kg para los bebés, mientras que Qatar Airways puede incluir hasta 23 kg de equipaje facturado en determinados vuelos. Otras aerolíneas, especialmente las low cost, limitan esta franquicia o no contemplan ningún equipaje específico para menores.

Lo mismo sucede con el equipamiento destinado a los niños pequeños: el cochecito, la silla de coche o la cuna de viaje pueden transportarse gratuitamente o estar sujetos a condiciones específicas, dependiendo de la aerolínea elegida.

"El precio mostrado en el momento de la reserva no siempre refleja el coste real de un viaje en familia. Las políticas de las aerolíneas sobre el equipaje para bebés, el equipamiento o los servicios ofrecidos pueden suponer diferencias de varias decenas de euros. Es mejor comparar estos elementos antes de reservar que descubrirlos en el aeropuerto", explica Lucía Cegarra, experta legal de Flightright.

Niño en un avión | iStock

Tres claves que conviene conocer antes de volar en familia

1. Los niños con billete tienen derecho a compensación

A diferencia de lo que muchas familias creen, cuando un niño dispone de un billete de pago, se beneficia exactamente de los mismos derechos que los demás pasajeros en caso de retraso considerable, cancelación o denegación de embarque, de conformidad con el Reglamento Europeo CE 261/2004. La compensación puede alcanzar hasta 600 euros por pasajero, dependiendo de la distancia del vuelo.

En la práctica, una familia formada por dos adultos y dos niños puede reclamar hasta 2.400 euros de indemnización si se cumplen las condiciones establecidas en el Reglamento. Sin embargo, Flightright constata que muchas reclamaciones se presentan únicamente a nombre de los padres, lo que priva a las familias de cantidades que pueden ser importantes.

2. Las normas sobre líquidos son más flexibles para bebés

Las restricciones habituales relativas a los líquidos no se aplican de la misma manera cuando viaja un bebé. Los padres pueden transportar leche infantil, biberones, el agua necesaria para su preparación y tarritos de comida en las cantidades necesarias para el viaje, incluso cuando superen el límite habitual de 100 ml. No obstante, estos productos pueden ser objeto de controles específicos al pasar por el control de seguridad.

3. Viajar con menores exige revisar cuidadosamente la documentación

Antes de viajar al extranjero con un menor, es fundamental comprobar qué documentación necesita. Además de su DNI o pasaporte en vigor, los menores españoles residentes en España que viajen solos o sin sus progenitores o tutores legales deben llevar una autorización de viaje de sus representantes legales.

También conviene extremar las precauciones cuando el menor viaje acompañado únicamente por uno de sus progenitores o por una tercera persona. Los agentes de fronteras pueden solicitar una autorización del progenitor ausente, así como documentación que acredite la filiación, la patria potestad o la representación legal. Además, los requisitos pueden variar según el país de destino, incluso dentro del espacio Schengen.

"No basta con comprobar que el menor lleva el DNI o el pasaporte. Antes de viajar, es importante verificar si necesita una autorización y llevar documentación que permita acreditar la filiación o la patria potestad. Los requisitos varían según el destino y la falta de alguno de estos documentos puede impedir el viaje, aunque los billetes sean válidos”, advierte Cegarra.

Servicios adicionales: algunas aerolíneas apuestan por la experiencia de los niños

La comodidad de los pasajeros más pequeños se ha convertido en un criterio de diferenciación. Por ejemplo, Air France distribuye kits de actividades y ofrece, en los vuelos con salida desde París, menús infantiles certificados como 100 % ecológicos.

Por su parte, Emirates ofrece peluches, mantas, bolsas de actividades y juguetes adaptados a la edad de los niños, mientras que Qatar Airways pone a su disposición los kits del Oryx Kids Club.

Otra diferencia importante son los servicios de acompañamiento para menores que viajan solos. Air France, Lufthansa, Emirates, Qatar Airways, KLM y Transavia ofrecen un verdadero servicio de acompañamiento específico, a diferencia de las principales aerolíneas low cost, que generalmente se limitan a establecer una edad mínima para viajar sin compañía.

Recomendaciones para familias que viajan en avión

Flightright recomienda a las familias:

1. Comparar las políticas de equipaje y servicios antes de reservar, no solo el precio del billete.

2. Documentar cualquier incidencia (retrasos, cancelaciones) para poder reclamar en nombre de todos los pasajeros, incluidos los menores.

3. Verificar la documentación necesaria con antelación, especialmente si los niños viajan sin ambos progenitores.

4. Conocer los derechos: los niños con billete de pago tienen los mismos derechos a compensación que los adultos.