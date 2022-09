10 cosas que los camareros odian que hagas en un bar o restaurante

Hace un tiempo os contábamos en un artículo las 6 cosas que no deberían cobrarte en bares y restaurantes según la OCU, como el agua, el cubierto, por hacer una reserva o un suplemento de limpieza por COVID, entre otros.

En un bar y un restaurante, a parte del camarero y el dueño del local, también hay otros trabajadores como los ayudantes de cocina o los camareros. Y muchas veces estos últimos tienen que soportar situaciones que se escapan de lo normal.

Es por eso que desde Viajestic hemos querido elaborar una lista con cosas que los camareros odian que hagas en un bar o, mirado desde el punto de vista del cliente, cosas que puedes hacer para no molestar a un camarero en el bar o restaurante en el que trabaja.

Imagen de archivo de un camarero enfadado en el restaurante | iStock

Apunta, que te lo contamos:

1. No te sientes en la mesa sin preguntar antes si está reservada o hay lista de espera

2. No te sientes en la mesa que no está recogida y no juntes mesas sin preguntar

3. Evita ser maleducado, hacer bromas de mal gusto, piropear a las camareras/os o tratarles mal. Se amable

4. Lee la carta antes de pedir para que no tengan que repetirte los platos de memoria

5. Evita pedir por fascículos

6. No pidas comida cuando la cocina esté cerrada

7. Colabora con el camarero para que puedan poner los platos dejando espacio libre en la mesa

8. No alargues la comida o la cena más de la hora de cierre o cuando estén recogiendo

9. Para pedir la cuenta, es mejor que pague uno y no por partes

10. Deja propina, los camareros lo agradecerán

Las respuestas de los camareros a estas situaciones

Hace unos días se hizo viral la respuesta de un camarero a una situación mencionada anteriormente, la de pedir comida cuando la cocina está cerrada o a punto de cerrar. El cliente se quejaba en una reseña de Google de que no les quisieron atender a pesar de estar todas las mesas vacías, el dueño respondía a esta reseña alegando que los camareros tienen un horario que hay que respetar:

...

