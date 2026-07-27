¿Amante del camping? Estos son los países de Europa más baratos para acampar este verano

No es ningún secreto que el camping, con el paso del tiempo, continúa ganando terreno como alternativa a hoteles y otros alojamientos turísticos. El hecho de que el coste sea menor y de que se nos brinde la posibilidad de disfrutar de unas vacaciones en contacto con la naturaleza han impulsado este tipo de turismo no solamente en España, sino en toda Europa.

Y todo apunta a que esta tendencia va a seguir durante todo el verano, puesto que van a ser muchos los que elijan esta opción. A pesar de todo, hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que el presupuesto necesario varía considerablemente según el país escogido para hacer camping. Por lo tanto, con la intención de identificar los destinos más económicos (y también los más caros), DiscoverCars ha hecho un estudio respecto al precio de una parcela de camping sumado al alquiler de un coche durante una semana.

Los destinos más económicos para acampar

Camping | Pixabay

Este estudio sitúa a Portugal como el más barato de Europa para disfrutar de unas vacaciones de camping. En conjunto, una semana de estancia y coche de alquiler, alcanzaría unos 363 euros. En cuanto a España, ocupa la segunda posición con un gasto medio de 398 euros por semana. La tercera posición se la lleva Austria, con 445 euros de gasto semanalmente.

En el resto del top 5 de esta lista nos podemos encontrar con Reino Unido (504 euros/semana), mientras que el quinto puesto lo ocupa Suecia (552 euros/semana). Por lo tanto, con estos datos, podemos afirmar que la Península Ibérica se consolida como la zona más asequible de Europa para los que quieren viajar en camping, ya sea solo, con familia, con pareja o con amigos. ¡Portugal y España son las opciones perfectas!

¿En qué países resulta más caro acampar?

Camping | Pixabay

En el lado opuesto de esta lista nos encontramos con Países Bajos, que es el destino más caro de Europa para este tipo de vacaciones, puesto que el gasto entre el camping y el alquiler de coche por semana sería de unos 1.020 euros. Si lo analizamos, sería prácticamente el triple de lo que costaría en el país luso.

La medalla de plata sería para Suiza, con un coste medio de 958 euros semanales, mientras que la tercera posición sería para Noruega, con 776 euros semanales. Finlandia tampoco se queda atrás, puesto que el presupuesto alcanzaría los 637 euros/semana. Francia se ha colado en esta lista de los destinos más caros para los amantes del camping, con 629 euros/semana.

Por lo tanto, si estás pensando en hacer camping, especialmente este verano, ya puedes hacerte una idea de qué destinos pueden ajustarse más a tu presupuesto y cuáles no. Sea como sea, cualquiera de las opciones que elijas, van a convertirse en el lugar perfecto para disfrutar de unas merecidas vacaciones y, sobre todo, desconectar.