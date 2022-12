Los regalos que más gustan a los viajeros

A nada que te paras a pensarlo, hay mil y un regalos ideales para un viajero, eso sí, dependerá del tipo de viajero serán unos u otros regalos los que mejor nos encajen, por ejemplo, para un roadtriper (esos viajeros que sólo van allá donde llega su coche...) será perfecto un GPS para el coche, para los mochileros podría ser perfecto un plumas de esos que pueden recogerse de modo compacto para llevarlos colgados de la mochila como si fuesen una botella, para los muy viajeros un módem portátil sería ideal y para los aventureros ¡a saber! desde un kit de snorkel hasta un gorro de esquí... Y así podríamos seguir un rato largo sugiriéndoos regalos pero vamos a centrarnos en 5 que nos gustan especialmente porque son la mar de útiles y porque podrían gustar a todos los amantes de los viajes, son estos:

Mochilas para portátiles, tablets y otros 'technical devices'

Seamos realistas, ya no viajamos desconectados, el que no quiere convertirse en el rey de instagram quiere ser la envidia de sus amigos y todos quieren, queremos, estar al tanto de lo que ocurre en el mundo mientras viajamos (especialmente mientras viajamos...) de ahí que viajemos siempre con nuestros dispositivos electrónicos: el portátil, la tableta, por supuesto el móvil, libro electrónico en muchos casos... Y por eso una mochila de las que tienen su interior diseñado especialmente para guardar este tipo de dispositivos (y sus cargadores) es un regalo genial.

Mochilas | Pixabay

Guías de viajes

Es un ragalo clásico para un viajero, lo sabemos, pero a quienes nos gusta viajar nos gusta empezar a hacerlo antes incluso de salir de casa, nos encanta saberlo todo del destino elegido antes de llegar para no perdernos nada y por eso una guía de viajes es siempre una gran idea, especialmente si sabes cuál es el destino soñado del viajero para el que estás pensando un regalo.

Maleta de cabina y báscula para que no se pase de peso (en la maleta)

Útil a más no poder, con una maleta de cabina no tienes que andar a vueltas con los centímetros de tu equipaje de mano, sabes que esa maleta, añadirle colgajos por fuera, cabe; ¿y el peso? Eso sí puede ser un problema pero para eso están las básculas portátiles de equipaje y así complementas el regalo y resulta de lo más completo ¿que tu viajero no vuela mucho? ¡no importa! Lo bueno de las maletas de cabina es que son perfectas para escapadas de fin de semana en avión, en tren o en el transporte que quieras utilizar.

Regalos viajeros | Pixabay

¡El mundo!

Claro, sin duda es el regalo perfecto ¿qué viajero no querría que le regalaran el mundo? El formato lo decides tú: mapa antiguo, un puzzle de un mapa del mundo para que se entretenga haciéndolo, una bola del mundo, unas sábanas con el mundo impreso...

Novelas de viajes

Porque ningún viajero viaja lo suficiente... o quizá sí pero ningún amante de los viajes ¡ninguno! tiene la sensación de viajar lo suficiente, siempre quieren viajar más y el mejor modo de viajar sin viajar es, sin duda, leyendo novelas de viajes ¿novelas como cuáles? Aquí algunas sugerencias: En los Mares del Sur de Stevenson, Por el Mar de Cortés de Steinbeck, En el Camino de Keouac o Viaje al Japón de Kipling.

...

También te puede interesar...

4 regalos para viajeros aprovechando el Black Friday