Algunos regalos que los viajeros agradecerán para 2022

Un amante los viajes no pierde las ganas de hacer la maleta y poner rumbo a cualquier parte ni aun después haber perdido el hábito de hacerlo debido a la pandemia, es más, sus ganas de viajar se habrán multiplicado por 1.000 y no dejará pasar la primera oportunidad que se le presente de volver a volar, rodar o navegar para descubrir nuevos lugares. Por eso regalar a una persona viajera es fácil incluso cuando viaja poco, los regalos que le permiten acercarse a los lugares que visitará son siempre bien recibidos, también los que le resultarán útiles en cuanto ponga rumbo a cualquier parte.

Todo esto está muy bien pero ¿qué podemos regalar a un viajero?

Maletas | Pixabay

Maleta de cabina o para grandes viajes, mochila, bolsa de viaje, trolley de fin de semana con espacio para el portátil...

En cuanto a maletas y bolsas de viaje las opciones son innumerables y decidir cuál es la más indicada no siempre es fácil aunque hay pistas claras: para alguien que viaja por trabajo un trolley con espacio para el portátil es siempre una buena idea, una mochila de montaña para un aventurero también, la bolsa de viaje nos encaja igual con un viajero ocasional que con uno que se apunta a una escapada en cuanto tiene ocasión y lo mismo nos sucede con las maletas. Recuerda que con las maletas y bolsas de viaje no conviene ser discreto porque cualquiera podría llevarse la tuya por error o al despiste y, además de que tardarías en darte cuenta, sería casi imposible descubrirlo en las cámaras de seguridad, en cambio si es una maleta indiscreta, una como solo hay... una, será más difícil que nadie le eche el guante tanto queriendo como sin querer.

Documentación viajera | Pixabay

¿Prefieres un regalo viajero más pequeño? (por no decir barato). La cartera y/o portadocumentos de viaje es siempre una buena idea porque no importa lo digitalizados que estemos, raro será que no viajemos con unos cuantos papeles, no digamos ya si padecemos alguna patología crónica que nos obligue a llevarnos algún tipo de informe médico, también el mundo de tarjetas que utilizamos (desde las identificativas como el DNI hasta la del banco, la sanitaria, la del centro comercial de turno...). Tener toda esta documentación organizada y a mano es importante siempre pero muy especialmente si viajamos así que un portadocumentos, tarjetero o similar es un buen regalo.

¿Un regalo más pequeño todavía? Nos gustaría no tener que decir que una caja para guardar mascarillas es un buen regalo pero, si vamos a lo útil, ciertamente lo es porque cuando viajemos no podremos evitar el quita y pon mascarilla a la hora de comer o tomar algo por lo menos y conviene que la mascarilla no acabe mal guardada de cualquier manera y en cualqueir bolsillo.

Fuente, palillos y cuenco para sushi, makis, nigiris... con salsa de soja | Pixabay

Un regalo que nos gusta más es la guía de viajes, las hay que son verdaderas obras de arte magníficamente documentadas ¿sabes cuál es el viaje de los sueños de ese viajero al que quieres sorprender por Navidad? Una buena guía de viajes de ese destino acompañada de algún producto típico de ese lugar puede ser un regalo más que bien aceptado y resultar además todo un incentivo para animar viajar (una guía de México, por ejemplo, con una botella de tequila, una de Moscú con un vodka o una de Tokio con un sake...).

¿Es tu querido viajero un cocinillas? Entonces regálale un kit de la cocina del destino de sus sueños, un kit para preparar sushi, por ejemplo, si sueña un día sí y otro también con viajar a Japón, utensilios de cocina para preparar pasta, pizza, gyozas... un libro de recetas o incluso especias típicas del destino de sus sueños.

Si tu viajero es un amante de la tecnología lo tienes fácil: desde una cámara de fotos, incluso una acuática, hasta accesorios como un trípode para hacer fotos a distancia con el móvil pasando por bolsas o accesorios para todos los gadgets sin los que un techie no pone un pie fuera de casa.

Brújula y mapa | Pixabay

Si es un aventurero puedes regalarle una linterna, una brújula y un mapa actulizado de su zona de trekking favorita y si lo suyo es el senderismo que el mapa sea el de las nuevas rutas de senderismo de su zona habitual de vacaciones.

¿Regalos sugerentes para viajeros que, por h o por b, no pueden viajar? Nos gustan los mapas antiguos, los hay incluso en puzzle, y también las bolas del mundo, tanto las interactivas como las que se iluminan como lámparas y, si crees que tiene sitio en su salón o en su despacho, los pequeños muebles-bar con forma de antigua bola del mundo son un capricho realmente delicioso. También los libros de viajes, tanto los clásicos como los de nueva publicación; un neceser de viaje, con todo lo necesario en formato pequeño, es siempre una buena idea porque puede utilizarse aunque no se viaje y guardar después los botes para rellenarlos a la hora de viajar ¿y a quién le amarga un buen set de cosméticos para cuidarse un poco?. Terminamos con un regalo más personal: elige su foto favorita de un gran viaje que haya realizado y conviértela en un puzzle... entretenimiento viajero y evocador asegurado sin salir de casa.