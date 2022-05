¿Puedo viajar en avión estando embarazada?

Ahora que empieza el buen tiempo y el calor, son muchas las personas que están buscando las mejores ofertas para sus vacaciones de verano, ya sea con amigos, con tu familia o con tu pareja o dentro o fuera del país.

Sabemos que hay algunas circunstancias, aunque muy pocas, en las que actualmente no se puede coger un avión, como por ejemplo si has dado positivo en coronavirus o, en algunos casos, si no tienes el Certificado COVID que corrobora que tienes la pauta de vacunación completa.

Sin embargo, son muchas las futuras madres que se preguntan si es posible viajar en avión estando embarazada y la respuesta es claramente sí, pero hay algunas normas al respecto que ha especificado la web de viajes eDreams.

Mujer embarazada y su pareja | Pexels

- Antes de la semana 28 de embarazo: Puedes viajar sin ningún problema al no ser que tengas un embarazo de riesgo.

- A partir de la semana 28 de embarazo: La gran mayoría de aerolíneas, como Iberia, Vueling, Air Europa o Ryanair permiten viajar a mujeres embarazadas a partir de la semana 28 de embarazo siempre y cuando lleven algún permiso del médico que verifique que está en buenas condiciones. Easy Jet en principio no pide certificado del médico pero siempre es mejor consultar.

- A partir de la semana 36 de embarazo: Algunas aerolíneas como Iberia o Air Europa no le recomiendan pero si tienes que volar obligatoriamente tienes que hacerlo presentando un permiso del médico. Otras aerolíneas como Vueling, Ryannair o Easyjet directamente no lo permiten.

- Después del embarazo: Una vez que has dado a luz puedes viajar, en principio, con cualquier compañía a partir de las 48 horas después si no has tenido complicaciones ni cesárea. En caso contrario, recomiendan esperar al menos 10 días para coger un avión.

