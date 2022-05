8 consejos para viajar en avión con niños

Ahora que se acerca el verano son muchas las personas que ya están planificando sus próximo viaje vacacional. Sin embargo, sabemos que viajar puede complicarse en según qué situaciones, como por ejemplo a la hora de coger un avión, ya sea de larga distancia o de corta, con niños.

Es por eso que desde Viajestic hemos querido hacer algunas recomendaciones para todas aquellas familias o padres solteros que estén pensando en viajar en avión con niños en los próximos meses. ¡Apunta!

Madre con su bebé en un avión | iStock

1. Valora la comodidad

Una de las cosas más importantes es la comodidad, no solo para tu hijo, sino también para ti. Busca asientos espaciosos, que estén cerca del baño, pasillo o ventanilla por cualquier imprevisto que pueda surgir.

2. Haz la maleta con tranquilidad

Tomate tu tiempo para hacer la maleta y evitar así que se te pueda olvidar cualquier cosa importante.

3. El tiempo es fundamental

A veces ganar tiempo es fundamental pero también no ir deprisa y corriendo. Intenta llegar con tiempo al aeropuerto y una vez allí no retrases. La gran mayoría de aerolíneas tienen fast pass para que no estés esperando en la puerta de embarque.

4. Hay que tener en cuenta las comidas

Intenta que coman antes del viaje, aunque no instantes antes de subir al avión. Además, es importante que lleves algo de comida durante el vuelo por si les entra el hambre.

5. Es importante que estén entretenidos

Si están entretenidos no habrá ningún problema durante el vuelo: Juega con ellos, intenta que duerman, enseñales cosas del avión...

6. Ten en cuenta al resto de pasajeros

Es posible que si el niño llora o hace demasiado ruido moleste al resto de pasajeros. Intenta calmarle y si tiene edad suficiente como para conversar con él, explícale la situación.

7. Intenta tenerlo todo preparado

Aunque es imposible prever todo lo que puede ocurrir, es importante estar preparado. Coge bolsas por si el niño vomita, lleva pañuelos o papel, medicinas...etc.

8. Háblales de la tripulación

Cuenta a tus hijos quién es la "policía del avión" para que les tenga respeto, que no miedo. Explícales las funciones de cada miembro de la tripulación.

...

Seguro que te interesa...

Qué documentación necesitan los niños y menores de edad para viajar en avión con y sin sus padres