¿Tu propósito de año nuevo es viajar más? Te contamos cómo lograrlo

Cuando soñamos con grandes viajes pensamos, casi inevitablemente, en grandes presupuestos y nos quedamos ahí bloqueados, en el sueño, pensando que no es posible, no al menos a corto plazo, disfrutar de ese gran viaje; aunque no lo creas ese modo de soñar viajes, que resulta a veces tan placentero, contribuye a tu bloqueo viajero en la realidad ¿por qué? Porque ya piensas de antemano que no irás, que no puedes, que no te da el presupuesto… Te proponemos lo contrario: deja de soñar viajes (o suéñalos sólo como entretenimiento, sin pensar en planificar presupuestos) y pon en marcha los consejos que te damos a continuación para que cuando de verdad llegue el momento de planificar el viaje encuentres muchas menos dificultades para lograrlo.

No sueñes grandes viajes, sueña con viajar

Si al pensar en viajes piensas siempre en las Maldivas, El Caribe, Nueva York o Laponia, te enfrentarás a la cruda realidad de que, con suerte, podrás disfrutar de un viaje al año y a veces ni eso… pero si eres más práctico y estás abiertos a todos los destinos, también los cercanos, descubrirás que puedes disfrutar de varios viajes al año y el truco no es solo elegir viajes a lugares cercanos, que no exijan el pago de un billete de avión, también la flexibilidad a la hora de elegir las fechas del viaje. Deja una pequeña maleta de fin de semana junto a la puerta para que cuando entres y salgas cada mañana recuerdes que lo importante es usarla aunque sea solo para una escapada de fin de semana y a pocos kilómetros de casa.

Crea un pequeño fondo viajero

Hazlo de un modo sencillo: cómprate una hucha clásica y comprométete a meter en ella al menos una moneda al día; puedes ser más exigente contigo mismo y que esa moneda diaria que metes en la hucha sea la de mayor valor que tengas en la cartera (no hablamos de ruinas personales, como mucho será de 2 euros…). No será un gran ahorro mensual así que no lo notarás en exceso pero a cambio puede ser la diferencia entre disfrutar de una escapada de fin de semana o no hacerlo. Por supuesto puedes ser más exigente con tu capacidad de ahorro y en lugar de meter en la hucha la moneda de mayor valor que tengas en la cartera al terminar el día, optar por elegir el billete de menor valor… pero eso tiene un riesgo, además el hecho de que puede exigirte un esfuerzo financiero excesivo, puede suceder que sean muchos los días que no tengas ni un solo billete en la cartera, cada vez llevamos menos dinero y pagamos más con medios digitales pero seguro que alguna moneda siempre tienes…

Elabora una lista de destinos

No nos referimos a que listes destinos soñados sin más, eso te llevaría a caer en el bloqueo presupuestario, sino a que cojas un mapa o una bola del mundo y empieces por lo más cercano ¿cuáles son los lugares cercanos que todavía no conoces? Hacer este ejercicio te llevará no solo a tener una lista de destinos mucho más realista sino a descubrir que hay lugares que tienes a pocos kilómetros de casa que precisamente por eso, porque están cerca, no sueles incluir en tus listas viajeras y encajan a las mil maravillas con el tipo de lugares a los que te gusta viajar, que te gusta conocer. Un consejo adicional para elaborar tu lista viajera: haz paralelismos, por ejemplo, si eres un fanático de las playas paradisíacas y sueñas con las de Maldivas o El Caribe, haz el esfuerzo de pensar en playas semejantes más cercanas ¿Lanzarote? ¿A que ya no suena tanto a viaje imposible?

No malgastes ni un euro viajero

Lo de viajar en temporada baja ya te lo hemos recomendado pero esa no es la única manera de ahorrar a la hora de viajar: elige hoteles con un precio ajustado (al fin y al cabo, salvo que estés pensando en un viaje de reposo y todo incluido, al hotel sólo irás a dormir), que estén bien comunicados para que no se te vaya el ahorro del hotel en taxis, pero sin alardes de lujo y capricho; a la hora de comer evita los restaurantes más turísticos, opta por restaurantes locales (en los que comen los locales) o incluso por los clásicos del fast food (no, no te recomendamos comer habitualmente en este tipo de restaurantes, pero hablamos de algún día esporádico en un gran viaje para ajustar presupuesto). Otro aspecto que tienes que tener en cuenta es que viajar solo es siempre más caro que hacerlo con alguien más, especialmente a la hora de pagar el alojamiento y, por supuesto, infórmate muy bien de los descuentos a los que puedes acceder en tu destino (comprando entradas de museos o espectáculos con antelación, haciéndote con las clásicas tarjetas para turistas que no solo incluyen una tarifa plana para el transporte en grandes ciudades sino descuentos e incluso pases gratuitos a algunos monumentos y por supuesto viaja ligero, nada de pagar extra por el equipaje.

¿Trabajar viajando?

Si eres freelance seguro que no necesitas mucha más explicación, viajar no tiene que significar que dejes de producir y facturar (aunque sí es recomendable que adelantes tanto trabajo como puedas antes de viajar para tener más tiempo libre en tu lugar de destino); pero incluso si no eres un trabajador autónomo y estás lejos de ser un nómada digital, puedes plantearte trabajar en tu lugar de destino, en verano no es extraño ver a turistas que se sacan un pequeño aporte a su fondo viajero trabajando algunas horas en bares o restaurantes y también cuidando niños o como profesores de idiomas (clases de conversación).

En definitiva, si tu sueño es viajar no debes caer en el error de pensar en cuántos viajes caben en tu vida según tu tiempo y presupuesto sino que debes tratar de pensar en tus sueños viajeros justo al revés, aprovechando mejor tu dinero y tiempo, optimizándolo al máximo, para que quepan más viajes en tu vida y se parezca más a la vida que sueñas.