Los mejores albergues del Camino de Santiago según la ruta que hagas

Con la llegada del verano gran cantidad de gente se anima a realizar el Camino de Santiago y aun más ahora que estamos en el Xacobeo 2022.. A lo largo de las distintas rutas que hay nos encontramos con multitud de albergues para hospedarnos. A continuación, os dejamos los mejores según la ruta que vayas a hacer:

1. Camino Francés

- Albergue Las Hadas: Está situado en el pueblo leonés de Reliegos. El precio por noche es de 8 € y ofrece la posibilidad de tomar desayuno por 4 € y una cena vegetariana por 9 €.

- Albergue Parroquial Santa María: Está situado en la localidad de Carrión de los Condes. No admite reserva y el precio es de 7 euros en dormitorio compartido.

- Albergue de la Fundación ANFAS: Se encuentra en la localidad de Estella, a 250 metros del casco antiguo. El precio por noche es de 8 euros dormitorio compartido.

- Albergue Leo: Se ubica en la localidad de Villafranca del Bierzo. Sí admite reserva y la noche cuesta 12 euros.

- Albergue Guiana: Se encuentra en Ponferrada, en Avenida del Castillo 112. Sí admite reserva y depende de la habitación tiene precios distintos. El dormitorio compartido cuesta 15 euros, la habitación doble 60 euros y la habitación cuádruple 75 euros la noche.

2. Camino de Fisterra y Muxía

- Albergue Bela Muxía: Se encuentra en la localidad de Muxía. Admite reserva y el precio de la noche es de 16 euros.

- Albergue Monte Aro: Su ubicación es de Lago (Mazaricos) y sí que admite reserva. El precio de los dormitorios es de 14 euros el dormitorio compartido y de 60 euros la habitación cuádruple.

- Albergue Casa Bella: Está ubicado en Vilaserío y también admite reserva. Tiene distintos dormitorios con tarifas variadas. El dormitorio compartido cuesta 12 euros, la habitación individual 35 euros y la habitación doble 50 euros.

- Albergue Hórreo: Se encuentra en Olveiroa (A Coruña) y tiene un precio de 12 euros la cama por persona y noche.

3. Vía de la Plata

- Albergue Las Moreras: Se encuentra en la localidad de Monasterio y sí admite reservas. La noche en el dormitorio compartido cuesta 12, 50 euros.

- Albergue de Zamora: Se ubica en Zamora en la calle Cuesta de San Cipriano s/n. No admite reserva y para dormir ahí puedes hacer un donativo. Además, viene con desayuno.

- Albergue de Tábara: La localidad en donde lo podemos localizar es Tábara. No admite reserva y hay 14 plazas para el único dormitorio compartido.

- Albergue Alba- Soraya: Se ubica en La Camino de la Plata y admite reserva. La noche cuesta 12 euros en un dormitorio compartido. Además, hay 2 habitaciones privadas.

4. Camino Inglés

- Albergue San Lorenzo de Bruma: Está en el Hospital de Bruma y no admite reserva. El dormitorio compartido cuesta 8 euros.

- Albergue Camiño Real: La localidad en la que se encuentra es Sigüeiro y sí que admite reserva. El dormitorio compartido cuesta 15 euros y la habitación doble 40 euros.

5. Camino Primitivo

- Albergue de Peregrinos de Bodenaya: Se encuentra en Bodenaya y sí que admiten reservas. Hay un dormitorio compartido que se paga con un donativo.

- Albergue Casa Ricardo: Está en Campiello y sí que admite reservas. La noche en el dormitorio compartido es de 13 euros y la habitación doble 40 euros.

- Albergue As Seixas: Se ubica en As Seixas y no admite reserva. El precio es de 8 euros en el dormitorio compartido.

- Albergue O Cándido: Se encuentra en la localidad de San Romao Da Retorta (Lugo), incluye en su tarifa por noche (12 € por persona) el desayuno.

6. Camino Norte

- Albergue La Rectoral de Priesca: Se encuentra en Priesca y se acepta reserva excepto en julio y agosto. El dormitorio compartido cuesta 13 euros y con desayuno 15 euros.

- Albergue La Xana: Está en La Claridad y sí admiten reservas. El precio del dormitorio compartido es de 14 euros y el de la habitación privada cuesta de 35 a 50 euros.

- Albergue de Peregrinos La Ferrería: Se encuentra en Amandi y sí que se puede hacer reserva. Para dormir ahí se hace un donativo y la habitación en la se duerme es compartida.

- Albergue Xabarín: Se ubica en Abadín y admite reservas. La noche tiene un precio de 16 euros con desayuno.

- Albergue La Estación Llanes: Se encuentra en el pueblo de Llanes (Asturias) y los precios están desde los 12 euros por peregrino, pero los precios varían según sea temporada alta, media o baja, por lo que conviene consultar su web.

7. Ruta del Mar de Arousa y Río Ulla

- Albergue de Peregrinos de Vilanova de Arousa: Se encuentra en Vilanova de Arousa. El precio por noche en habitación compartida es de 6 euros. No admite reserva.

- Albergue de Meiga: Se ubica en la localidad de Padrón y cuesta la noche en una habitación compartida mixta 20 euros.

8. Camino de Invierno

- Albergue de Quiroga: Se encuentra en Quiroga y sí que admite reserva. El precio de la noche en el dormitorio compartido es de 10 euros.

- Albergue Lalín Centro: La localidad en la que se ubica es Lalín. Sí admite reservas y la noche en el dormitorio compartido es de 12 euros.

9. Camino Portugués

- Albergue de Peregrinos do Porto: Se encuentra en Oporto, sí que admite reserva. El precio de una noche en el dormitorio compartido es de 15 euros, la habitación doble de 44 euros y la habitación cuádruple 60 euros.

- Albergue Albergaria- a- Nova: Se ubica en la localidad de Albergaria- a- Nova. Sí que admite reserva, el precio la noche es de 10 euros el dormitorio compartido, 25 euros la habitación individual y de 30 euros la habitación doble.

- Albergue Estela do Mar: Está ubicado en Baiona y sí que admite reservas. El precio por dormir en el dormitorio compartido es de 16 euros.

- Albergue de Peregrinos de A Guarda: La localidad en la que está es A Guarda. No admite reservas y el precio para dormir en el dormitorio compartido es de 10 euros.

- Albergue Villa San Clemente: Se sitúa en la localidad de Tui, en Pontevedra. Y es un albergue de 'lujo' en comparación con el resto, pues la noche en habitaciones con literas son 15 euros y las habitaciones más caras son 30 euros la noche.

10.Camino Portugués de la Costa

- Albergue de Nossa Senhora do Rosáriode Vilar: Se encuentra en Oporto y cuesta 8 euros la noche en habitación compartida.

- Albergue de Peregrinos Miguel Das Marinhas: Se ubica en Marinhas y cuesta 5 euros en una habitación compartida.

- Albergue de Peregrinos Caminha: Está en la localidad de Caminha, el precio por noche es de 5 euros en habitación compartida.

...

Seguro que te interesa...

Camino de Santiago: 6 curiosidades que probablemente desconocías