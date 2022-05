Las 10 mejores rutas para hacer el Camino de Santiago en el Xacobeo

Ahora que estamos en el Xacobeo 2022, desde Viajestic hemos querido hacer una recopilación de las 10 mejores rutas, con sus itinerarios, para hacer el Camino de Santiago. Donde te especificamos sus distancias, tramos y recorridos más populares:

1. Camino Francés

Es el camino por excelencia en el itinerario jacobeo, el que mayor tradición histórica tiene. En esta ruta se entra en Galicia por la comarca del Bierzo y comienza en Ocebreiro, que pertenece al Ayuntamiento de Pedrafita do Cebreiro y a la provincia de Lugo.

Camino francés de Camino de Santiago | iStock

Tienes dos posibilidad de hacer el Camino francés: por San Xil (155 km) o por Samos (158,3 km), ambas con una dificultad media.

- La ruta por San Xil recorrería las siguientes localidades: O Cebreiro, Liñares, Hospital da Condesa, Padornelo, Fonfría, Biduedo, Triacastela, San Xil, Aguiada, Sarria, Barbadelo, Ferreiros, Portomarín, Gonzar, Vendas de Narón, A Eirexe, Lestedo, Palas de Rei, San Xiao do Camiño, O Leboreiro, Melide, Boente, Ribadiso, Arzúa, A Salceda, Santa Irene, Arca (O Pino), A Lavacolla, Monte do Gozo y Santiago.

- La ruta por Samos recorrería las siguientes localidades: O Cebreiro, Liñares, Hospital da Condesa, Padornelo, Fonfría, Biduedo, Triacastela, San Cristovo do Real, Samos, Pascais, Aguiada, Sarria, Barbadelo, Ferreiros, Portomarín, Gonzar, Vendas de Narón, A Eirexe, Lestedo, Palas de Rei, San Xiao do Camiño, O Leboreiro, Melide, Boente, Ribadiso, Arzúa, A Salceda, Santa Irene, Arca (O Pino), A Lavacolla, Monte do Gozo y Santiago.

2. Camino de Fisterra y Muxía

Esta ruta jacobea es al revés y tiene su origen en la ciudad de Santiago y su meta en el cabo Fisterra y el Santuario de la Virxe da Barca de Muxía. Tiene una longitud de 118,4 km (Muxía-Fisterra) o de 117,5 km (Fisterra-Muxía).

- Recorrido: Santiago de Compostela, Alto do Vento, Mar de Ovellas, A Ponte Maceira, Negreira, Zas, O Cornado, Santa Mariña, Lago, Olveiroa, Hospital, Dumbría, Senande, San Martiño de Ozón, Santuario da Virxe da Barca, Muxía, Facho de Lourido, Lires, Castrexe (Praia do Rostro), Fisterra y Faro Fisterra.

3. Vía de la Plata

Procede de Andalucía y Extremadura, entra en Galicia por las Portelas do Padornelo y de A Canda y pasa por el sector septentrional del valle de Monterrei y de A Limia hasta llegar a Ourense. Si la haces por Laza, la longitud es de 223,5 km. Si eliges hacerla por Verín, se extiende a 253,3 Km. Por Feces la distancia se acorta: 197,8 Km.

- Recorrido por Laza: A Canda, A Vilavella, O Pereiro, A Gudiña, Campobecerros, Porto Camba, Laza, Tamicelas, A Alberguería, Vilar de Barrio, Padroso, Xunqueira de Ambía, Ourense, Tamallancos, A Casanova, Cea, Dozón, Pontenoufe, Bendoiro, Silleda, A Bandeira, Outeiro, Rubial y Santiago de Compostela.

- Recorrido por Verín: A Canda, A Vilavella, O Pereiro, A Gudiña, As Vendas da Barreira, Verín, Albarellos, Rebordondo, Trasmiras, Boado, Xinzo de Limia, Sandiás, Allariz, Santa Mariña de Augas Santas, Pereiras, Ourense, Tamallancos, A Casanova, Cea, Dozón, Pontenoufe, Bendoiro, Silleda, A Bandeira, Outeiro, Rubial y Santiago de Compostela.

- Recorrido por Feces: Feces, Verín, Laza, Tamicelas, A Alberguería, Vilar de Barrio, Padroso, Xunqueira de Ambía, Ourense, Tamallancos, A Casanova, Cea, Dozón, Pontenoufe, Bendoiro, Silleda, A Bandeira, Outeiro, Rubial y Santiago de Compostela.

4. Camino Inglés

Esta ruta jacobea, de las menos conocidas, la siguieron los islandeses y escandinavos que peregrinaron a Santiago. El Camino Inglés cuenta en Galicia con dos alternativas: El de A Coruña (73 km) y el de Ferrol (112,5 km).

- Recorrido desde Ferrol: Ferrol, Xubia, Neda, Fene, Cabanas, Pontedeume, Miño, Betanzos, Leiro, Bruma, A Calle, Sigüeiro, A Barciela y Santiago de Compostela.

- Recorrido desde A Coruña: A Coruña, O Burgo, Ponte da Xira, Sergude, Sarandós, Bruma, A Calle, Sigüeiro, A Barciela y Santiago de Compostela.

5. Camino Primitivo

Esta ruta fue reconocida en 2015 por la Unesco, junto con el Camino del Norte, como Patrimonio de la Humanidad. Enlaza Oviedo con Santiago de Compostela y discurre en buena parte por trazados de calzadas romanas. Por San Xoán de Padrón son 166,9 km y por A Proba de Burón, 168,1 Km.

Camino primitivo del Camino de Santiago | iStock

- Recorrido por San Xoán de Padrón: Alto do Acevo, Fonfría, Paradanova, San Xoán do Padrón, Hospital de Montouto, Paradavella, A Degolada, A Lastra, A Fontaneira, O Cádavo, Vilalle, Castroverde, Santa María de Gondar, Carballido, Lugo, San Vicente do Burgo, San Romao da Retorta, Augas Santas, Vilouriz, Vilamor, Melide, Boente, Ribadiso, Arzúa, A Salceda, Santa Irene, Arca (O Pino), A Lavacolla, Monte do Gozo y Santiago.

- Recorrido por A Proba de Burón: Alto do Acevo, Fonfría, Paradanova, A Proba de Burón, Hospital de Montouto, Paradavella, A Degolada, A Lastra, A Fontaneira, O Cádavo, Vilalle, Castroverde, Santa María de Gondar, Carballido, Lugo, San Vicente do Burgo, San Romao da Retorta, Augas Santas, Vilouriz, Vilamor, Melide, Boente, Ribadiso, Arzúa, A Salceda, Santa Irene, Arca (O Pino), A Lavacolla, Monte do Gozo y Santiago.

6. Camino Norte

Discurre por la costa asturiana y, después de Castropol, entra en Galicia cruzando el mar Cantábrico a través de la ría de Ribadeo. Por eso su punto de partida en tierras gallegas es Ribadeo, en la provincia de Lugo. De ahí a la catedral de Santiago distan 190,8 km. Si la haces por Santiago de Abres, tendrás que recorrer 184,9 km.

Camino del norte del Camino de Santiago | iStock

- Recorrido por Ribadeo: Ribadeo, Vilela, A Ponte, Vilamartín Pequeno, Gondán, Lourenzá, San Pedro da Torre,

Mondoñedo, Abadín, Martiñán, Goiriz, Vilalba, Ponte de Sa, Baamonde, Digañe, Miraz, A Roxica, O Marco das Pías, Guitizá, Sobrado dos Monxes, As Corredoiras, Sendelle, Arzúa, A Salceda, Santa Irene, Arca (O Pino), A Lavacolla, Monte do Gozo y Santiago.

- Recorrido por Santiago de Abres: Santiago de Abres, Trabada, Mondoñedo, Abadín, Martiñán, Goiriz, Vilalba, Ponte de Sa, Baamonde, Digañe, Miraz, A Roxica, O Marco das Pías, Guitizá, Sobrado dos Monxes, As Corredoiras, Sendelle, Arzúa, A Salceda, Santa Irene, Arca (O Pino), A Lavacolla, Monte do Gozo y Santiago.

7. Ruta del Mar de Arousa y Río Ulla

Los puertos de Ribeira y O Grove marcan la entrada a la ría de Arousa. Por delante, quedan cuarenta millas náuticas hasta la antigua Iria Flavia y, después, unos 25 kilómetros a pie hasta Santiago de Compostela. Por esas mismas aguas navegó la barca del apóstol sus últimas millas.

Por eso la Ruta del Mar de Arousa y Río Ulla se descubre como un singular itinerario marítimo y fluvial que conmemora la llegada a Galicia, por mar, del cuerpo del apóstol Santiago tras su martirio en Jerusalén, alrededor del año 44, que entró por la ría de Arousa y remontó el río Ulla hasta arribar a Padrón.

- Recorrido: Sanxenxo, Meaño, O Grove, Meis, Cambados, Ribadumia, Vilagarcía de Arousa, Illa de Arousa, Vilanova de Arousa, Catoira, Valga, Pontecesures, Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo, Dodro, Padrón,

Rois, Teo, Ames y Santiago de Compostela.

8. Camino de Invierno

Recorre las cuatro provincias gallegas en algo menos de 250 kilómetros. El Camino de Invierno es la entrada natural a Galicia desde la meseta, un acceso ya usado por los romanos. Se piensa que pudo ser una alternativa en época invernal a la dura subida a las cumbres nevadas de O Cebreiro.

Recorrido: Las Médulas, Puente de Domingo Flórez, Sobradelo, O Barco de Valdeorras, Vilamartín de Valdeorras, A Rúa, Os Albaredos, Montefurado, Bendilló, O Soldón, Quiroga, Nocedo, O Carballo de Lor, Castroncelos, A Pobra, do Brollón, Reigada, Monforte de Lemos, Moreda, O Reguengo, A Barxa, Belesar, Chantada, Centulle, A Nosa Señora do Faro, Río, Rodeiro, Penerbosa, Ponte Pedroso, Palmaz, Bendoiro, Silleda, A Bandeira, Outeiro, Rubial y Santiago de Compostela.

9. Camino Portugués

El culto jacobeo ha tenido en el Camino Portugués un territorio fundamental para entender la verdadera dimensión internacional del fenómeno de las peregrinaciones. Se accede a Galicia a través del puente internacional, que une las localidades de Valença (Portugal) y Tui (España), donde comienza la ruta, cruzando el caudaloso río Miño. Un recorrido de 118,8 km queda por delante.

Camino Portugués del Camino de Santiago | istock

- Recorrido: Tui, Ponte das Febres, As Gándaras de Budiño, O Porriño, Mos, O Souto, Redondela, Arcade, Bergunde, Pontevedra, Santa María de Alba, A Cancela, Albergue de Briallos, Caldas de Reis, Carracedo, San Miguel de Valga, Padrón, A Escravitude, O Milladoiro y Santiago de Compostela.

10. Camino Portugués de la Costa

El Camino Portugués de la Costa entra en Galicia por la villa marinera de A Guarda, tras cruzar el río Miño en su desembocadura. Tiene un total de 163,3 km de longitud.

- Recorrido: A Guarda, Portecelo, Oia, Silleiro, Baiona, A Ramallosa, Nigrán, Coruxo, Vigo, Teis, Redondela, Arcade, Bergunde, Pontevedra, Santa María de Alba, A Cancela, Albergue de Briallos, Caldas de Reis, Carracedo, San Miguel de Valga, Padrón, A Escravitude, O Milladoiro y Santiago de Compostela.

