¿Dónde nacen y se hacen los coches más caros del mundo?

Los coches más caros del mundo en 2025 son europeos o al menos de marcas originarias del viejo continente; son firmas que representan el lujo superlativo y ofrecen coches que se nos antojan inimaginables, son de hecho coches de ensueño (soñados, literalmente, por sus dueños y, dado que se los pueden permitir, se los permiten…). ¿Tienes que incluir en tu carta a los Reyes Magos un viaje para un amante de los coches? Toma buena nota de los lugares automovilísticos de los que te hablamos a continuación:

¿Imaginas de qué firmas automovilísticas hablamos al referirnos a las que han diseñado los coches más caros de 2025? Seguro que aciertas más de una, te las desvelamos a continuación y te contamos dónde están y si es posible visitarlas:

Rolls-Royce en West Sussex, Inglaterra

Rolls-Royce en Goodwood | Imagen de Supermac1961 from CHAFFORD HUNDRED, England, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Tres coches ha posicionado Rolls-Royce entre los más caros del mundo en 2025 y no tres cualesquiera, el más caro, el segundo más caro y el quinto más caro (La Rose Noir Droptail, Boat Tail y Sewptail respectivamente). ¿Y dónde está la sede de Rolls-Royce? Está en Goodwood, en la región inglesa de West Sussex, ahí está también la planta en la que se fabricaron estos tres carísimos coches (unos 30 millones de dólares cuesta el más caro, 28 el Boat Tail y unos 13 el Sweptail). ¿La mala noticia? Que ya no se puede visitar la sede de Rolls-Royce porque no ofrecen visitas al público en general, ahora bien, si estás en el proceso de compra de un Rolls sí te invitan… y también podrás ir si estás atento porque en ocasiones organizan algún open day.

Te encantará saber que si quieres ver una de las colecciones más completas de Rolls-Royce del mundo no solo no tienes que viajar a Inglaterra sino que no tienes que salir de España: se expone en Torre Loizaga, un museo privado en Galdames (Vizcaya).

Bugatti en Alsacia, Francia

Bugatti en Moslheim | Imagen de Arnaud 25, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Bugatti, como Rolls-Royce, coloca también tres coches en el top 10 aunque en posiciones un poco más modestas, ocupa el tercer puesto, el sexto y el décimo (La Voiture Noire, Centodieci y Divo respectivamente). ¿Precios? La Voiture Noir supera los 18 millones de dólares, el Centodieci ronda los 9 millones y el Divo ronda los 6. Tanto la sede como el centro operativo principal de Bugatti está en Molsheim, en la región francesa de Alsacia y, como sucede con la sede de Rolls-Royce, no se puede visitar, ahora bien, también hay excepciones porque hay tours exclusivos y se celebra en septiembre un gran festival.

Además en Molsheim hay un lugar Bugatti que sí se puede visitar: el Museo de la Chartreuse y la Fundación Bugatti, en este museo hay salas enteras dedicadas a la emblemática firma automovilística francesa.

Pagani en el Motor Valley italiano

Pagani en el italiano Motor Valley | Imagen cortesía de Turismo de Módena

Seguimos de tres en tres porque tres son también los Pagani del top 10: Zonda HP Barchetta como el cuarto más caro del mundo (17 millones de dólares), y en octava y novena posición el Huayra Codalunga y el Huayra Isola Roadster (7 y 6 millones de dólares respectivamente). ¿Y dónde se piensan, diseñan y fabrican los Pagani? En Italia, en una localidad cercana a Módena (San Cesario Sul Panaro) y en el corazón del popular Motor Valley italiano (en esta zona de Italia no solo está Pagani, también Lamborghini, Ferrari… lo más granado de la automoción italiana).

Pagani sí tiene un museo junto a su fábrica y, por supuesto, se puede visitar: aquí se exponen modelos históricos Pagani y también objetos, dibujos, prototipos y documentación sobre la historia de esta emblemática y carísima firma italiana. Y eso no es todo, no solo podrás visitar el museo, también hay visitas guiadas al Atelier Pagani, la fábrica.

Mercedes-Maybach en Stuttgart

Museo Mercedes-Benz en Stuttgart | Imagen de Julian Herzog, licencia: CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

El séptimo coche más caro del mundo en 2025 es el Exelero de Mercedes-Maybach (unos 8 millones de dólares). La sede de esta emblemática firma alemana está en Stuttgart (forma parte de Mercedes-Benz, está plenamente integrada en el grupo tanto a nivel estratégico como operativo); la planta en la que se producen los Mercedes Maybach de alto lujo es la de Sindelfingen.

Mercedes-Benz tiene un museo realmente espectacular no solo para los amantes de los coches de esta firma en general y los Maybach en particular sino para todos los amantes de los coches de cualquier firma, no en vano se trata de una marca pionera en el sector; el museo está en Stuttgart e incluye la exposición de vehículos históricos de lujo del segmento Maybach.