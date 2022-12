Una ex azafata de vuelo revela cuál es la mejor mochila para viajar con mucho equipaje y no pagar nada extra

El avión es una de las formas más rápidas, sencillas y eficaces de viajar. Además, resulta ser el medio de transporte más seguro, a pesar de los muchos miedos que hay sobre él. Sin embargo, suele presentar algunas complicaciones en los momentos previos al embarque. Normalmente, estos problemas suelen venir por parte del equipaje. Y es que cada aerolínea tiene sus normas respecto a las cosas que transportas de un lugar a otro. Por eso, en muchas ocasiones, trabajadores y trabajadoras de vuelos, se empeñan en hacer ver a la gente mediante redes sociales, algunos de los trucos más recónditos sobre el equipaje.

Hace unos meses te contábamos que, a través de Tik Tok, una azafata de avión revelaba 3 trucos para hacer el equipaje y no tener problemas en el viaje. Resulta primordial saber cómo enfrentarte a la hora de la embarcación con tus maletas o bolsos de viaje a las normas impuestas por las aerolíneas. De hecho, es un punto a favor que antes de coger un vuelo, revises qué tipo de leyes tienen en cuanto al equipaje la empresa que eliges como predeterminada para tu viaje. Sin embargo, si no lo has revisado y ahora te das cuenta que quizás tienes que viajar con mucho equipaje y no quieres pagar extra, no te preocupes porque, de nuevo, en Tik Tok encontramos la solución.

La cuenta de la famosa red social @keltsearroyo, ha publicado un vídeo donde explica cómo puedes embarcar con mucho equipaje y sin pagar extra y todo ello solo con un objeto: Una mochila. Keltse, que antes se dedicaba al oficio de azafata y que, por ende, entiende sobre este tipo de cosas y puede aportar trucos para los viajeros, ha decidido mostrar en su red social una compra que ella misma alega en el vídeo, es la "mochila ideal para viajar". La razón de ello es que asegura que cabe todo el equipaje que queremos llevar.

En el vídeo, al ex azafata alega que tendrá un viaje muy próximo y que por ello, al verla en Tik Tok, ha comprado una mochila que le permite llevar todo lo necesario y que, además, alega que "cumple con las medidas de cabina exigidas". A la hora de mostrar la fisionomía de la mochila, Arroyo alega que la parte de delante se abre al completo y no solo una parte, como suele pasar con las mochilas. De esta forma, al abrirse por completo, permite una mayor comodidad para guardar equipaje. Y es que la mochila lleva ¡hasta un compartimento para zapatos! Con una moltitud de bolsillos, algunos de ellos tienen material totalmente plastificado para que puedas añadir comida y que, si se cae, no te estropee el resto de objetos guardados.

La usuaria agradece a Tik Tok por haberle descubierto esta maravillosa mochila y ahora nosotros y nosotras le agradecemos a ella por habérnosla enseñado. Estamos seguros que será de lo más útil para futuros viajes.

...

Seguro que te interesa...

El truco de una tiktoker para conseguir billetes de primera clase por 6 euros