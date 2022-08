El truco definitivo para conseguir bebida gratis en el avión

El avión es uno de los medio de transporte que más disfrutamos y a la vez que más problemas da debido a la cantidad de preparación que requiere la previa embarcación. En Viajestic ya te hemos dado algunos trucos para pasar un viaje lo más cómodo posible, como el que te dijimos sobre cómo tener una fila de avión únicamente para ti.

No es un secreto que los vuelos se están encareciendo en todos sus aspectos: billetes y también los productos que se venden dentro del avión para consumir. Una vez que estamos en el viaje, no podemos comer o beber otra cosa que no sea aquello que nos ofrece la aerolínea y por tanto a veces se sale de nuestras posibilidades económicas. Esto hace que se compliquen nuestra estancia en el avión y por tanto nos sintamos incómodos, con hambre o con sed.

Sin embargo, dos afatas con cuentas en Tik Tok se han encargado de comentar el truco definitivo para poder adquirir bebida completamente gratis en el avión y no tener que esperar a llegar a nuestros lugares de destino para poder beber algo refrescante. En primer lugar, la azafata de vuelo Cierra Mist, en su cuenta de Tik Tok se encarga de publicar vídeos con muchos trucos de lo más útiles para aquellos que decían viajar en avión. Algunos vídeos van dedicados a cómo alegrar el día a un asistente de vuelo y otros todo lo contrario.

Esta azafata ha hecho vídeos sobre vuelos que sirven de mucho para los clientes. Como aquellos que dedica a 'lo que necesitas saber en tu próximo vuelo'. Por tanto es de lo más interesante seguir a este tipo de cuentas que te aportan mucha información sobre tus vuelos.

Kat Kamalani, por otro lado es dueña de una cuenta de Tik Tok con miles de seguidores y ha contado qué se debe hacer para conseguir este privilegio. La azafata alega que cuanto más educados y simpáticos seamos con el personal de vuelo, más atentos serán éstos con el pasajero y por tanto es más fácil que opten a una consumición gratis de alguna bebida. Eso sí, también ha contado curiosidades como que el agua que usan para el café proviene de un mismo deposito que nunca se limpia.

La profesional de asistencia de vuelo cuenta en el vídeo que se ha hecho viral que quejarte sobre algún problema que estés teniendo en tu vuelo, te da facilidades de conseguir bebida gratis. Pone el ejemplo de un asiento roto o el aire acondicionado perjudicado. Alega que si alguna de estas cosas falla, pueden compensarte con bebida gratis. Para ello anima a todo el mundo a no ser tímido y quejarse pero de una manera educada y amistosa. Si el trabajador del vuelo considera que has sido educado, será más atento y por tanto te aportará alguna compensación.

...

Seguro que te interesa...

Cómo saber cuál es el peor asiento del avión