La aplicación de mensajería de Meta está introduciendo una importante función en su versión para iOS. Y es que una de las funciones más utilizadas por los usuarios, como son los mensajes que se autodestruyen, ahora estos amplían su alcance con una nueva variante de texto, que permite enviarlos para que, una vez leídos, desaparezcan de los chats. Esto se estrenó hace unas semanas en la beta de Android, y ahora le toca el turno a la versión de la aplicación para los iPhone.

Una función cada vez más popular

No es raro encontrarse con chats que tienen activados por defecto los mensajes que desaparecen una vez que se han leído, pero, como sabéis, también es posible enviar mensajes que desaparecen también de manera individual. El problema es que esto es algo que hasta ahora se ha podido hacer en mensajes de contenido multimedia, y no de texto, lo que está a punto de cambiar para muchos usuarios.

Porque ahora quienes cuentan con la versión beta de WhatsApp para iOS, podrán hacerlo en sus iPhone, escribir un mensaje de texto y seleccionar que este se autodestruya una vez que haya sido leído, por lo que no se quedará permanentemente en el chat. Esto es muy útil sobre todo cuando compartimos información sensible a través del chat, como por ejemplo la contraseña del wifi o un documento oficial de identidad o de otra índole.

De esta manera, esos datos no quedarán visibles en el chat pasado el tiempo. Una función que se podrá activar de una manera bastante sencilla. Tal y como vimos con el lanzamiento de la versión para Android, el funcionamiento será exactamente el mismo. Tan sencillo como escribir el mensaje de texto, y mantener presionado el botón de enviar. Ahí aparecerá un menú emergente donde podremos pulsar sobre programar mensaje, si está disponible, o debajo sobre ver una sola vez.

Una vez seleccionado, solo ese mensaje de texto se autodestruirá una vez que haya sido leído por la otra persona. Un mensaje al que no podremos hacer capturas de pantalla, reenviar, responder o guardar de alguna manera, por lo que la única manera de conservarlo será en nuestra memoria. Aunque sabemos que es muy fácil saltarse estas restricciones de una manera muy sencilla, que no vamos a detallar aquí, pero que no es muy difícil de deducir.

Para acceder a esta nueva función es necesario contar con la versión beta de WhatsApp para iOS, a la que solo podemos acceder a través de Testflight, la app de versiones previas que utiliza Apple para ordenar el lanzamiento de nuevas funciones en decenas de apps para su sistema operativo. Eso sí, la de WhatsApp es precisamente una de esas apps a las que desde hace tiempo es imposible acceder en fase beta desde Testflight. Pero de vez en cuando se puede intentar, no perdemos nada.