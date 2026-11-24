La detección temprana del cáncer puede marcar una gran diferencia en su tratamiento. Ahora, la Sociedad Americana contra el Cáncer (ACS) ha actualizado sus recomendaciones para detectar el cáncer de próstata y propone que millones de hombres comiencen a realizarse análisis de sangre a partir de los 45 o los 50 años, dependiendo de su riesgo.

Se trata de la primera actualización de estas directrices desde 2010 y supone un cambio importante. La organización recomienda que los hombres con mayor riesgo, como aquellos de raza negra o con antecedentes familiares importantes de cáncer de próstata, comiencen a hacerse análisis anuales a los 45 años. Para quienes tienen un riesgo medio, aconseja empezar a los 50 y repetir la prueba cada dos años.

La principal herramienta para esta detección es el análisis del antígeno prostático específico (PSA), una prueba de sangre que mide los niveles de una proteína producida por la próstata. Un resultado elevado puede ser una señal de alerta, aunque no significa necesariamente que exista un cáncer, ya que también puede deberse a otras afecciones.

La ACS explica que las pruebas de seguimiento, como las resonancias magnéticas, han mejorado en los últimos años y permiten interpretar mejor los resultados. Además, los avances en la detección temprana han aportado nuevas pruebas de que identificar determinados tumores a tiempo puede reducir las muertes por esta enfermedad.

No obstante, las recomendaciones también tienen en cuenta los riesgos de realizar pruebas innecesarias. Algunos tumores de próstata crecen muy lentamente y nunca llegan a poner en peligro la vida del paciente. Por eso, un diagnóstico no siempre implica que haya que iniciar un tratamiento inmediato, que puede provocar efectos secundarios como incontinencia urinaria o disfunción eréctil.

Las nuevas directrices también establecen que, entre los 70 y los 74 años, las pruebas deben valorarse teniendo en cuenta los posibles beneficios y riesgos. A partir de los 75 años, la ACS no recomienda realizar pruebas rutinarias de detección.