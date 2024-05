Instagram: así puedes limitar el acceso a tu foto de perfil

Para muchos usuarios la privacidad es uno de los aspectos más importantes a la hora de usar las redes sociales. Aunque parezca algo contradictorio, hacer una de estas no supone que todo el mundo tenga acceso a nuestro contenido ni nuestros datos. Y es por ello que aplicaciones como Instagram incluyen opciones de privacidad en su configuración, para que podemos por ejemplo limitar el acceso a nuestra foto de perfil. A continuación, te contamos cómo.

Limita quién puede ver tu foto de perfil

Aunque las redes sociales permiten difundir contenidos y que todo el mundo tenga acceso a ellos, muchos usuarios prefieren mantener un perfil bajo en redes y limitar el acceso a su información y contenidos. Incluso podemos limitar el acceso a nuestra foto de perfil. Una de las redes más populares del momento es Instagram, esta cuenta con millones de usuarios en todo el mundo. Usuarios que por defecto accederán a tu perfil incluso aunque no tengan cuenta en la red social. Para evitar esto, solo tenemos que realizar un ajuste en la configuración de la aplicación.

Así nadie podrá acceder a tu foto de perfil sin tu permiso | TecnoXplora

Algo que conseguimos haciendo que nuestra cuenta sea privada. De forma que solo los usuarios a los que permitas tendrás acceso al contenido que compartas. Y no solo eso, sino que solo estos usuarios podrán ver tu foto de perfil.

Para ello entra en la app y pulsa en la esquina inferior derecha de la pantalla para acceder a feed.

En la esquina opuesta, arriba a la derecha encontramos el icono de las tres rayas horizontales, pulsa sobre este para desplegar las opciones.

En el apartado “quién puede ver nuestro contenido” encontramos la opción “privacidad de la cuenta”

encontramos la opción Pulsa sobre esta para desplegar nuevas opciones.

Aquí encontramos dos opciones, aunque está vez nos centramos en “ cuenta privada”

Junto a esta opción, pulsa el botón para activarlo.

De manera que, a partir de este momento, no sólo nadie tendrá acceso a tu perfil sin antes ser aprobado como seguidor de tu cuenta.

Por lo que ni siquiera, tendrán acceso a tu foto de perfil, por lo que si alguien te busca solo verá tu nombre de usuario y que la cuenta es privada.

Para poder acceder primero tendrán que enviarnos una solicitud y por supuesto ser aprobados por nosotros. De otra manera no sería viable. O mismo pasa a la inversa, si no hay permiso de otros usuarios cuya cuenta sea privada, no tendremos acceso a sus contenido ni foto de perfil. Por lo que se garantiza al máximo el anonimato de las mismas.

Podemos cambiar este ajuste en cualquier momento si lo creemos necesario. Pero a partir de ese momento nuestras publicaciones seguirán siendo públicas. Además, la app permite crear un grupo selecto de contactos, añadiéndoles a la lista de mejores amigos y publicar contenido restringido al que solo podrán acceder usuarios que tengan esta consideración. Por lo que dentro de la app podemos decidir de una forma mucho más limitada quién ve y quien no ciertos contenidos.