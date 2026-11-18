La actualización de las aplicaciones es un proceso que vivimos a diario, y una de las que más actualizaciones recibe quizás sea WhatsApp. La app de mensajería instantánea de Meta se encuentra en constante transformación. La popular app se ha vuelto a actualizar en busca de una optimización de la interfaz. Un cambio que ha sorprendido a los usuarios al modificar dónde se encuentran algunas de sus funciones. A continuación te contamos dónde se encuentran ahora los mensajes restringidos.

¿Dónde están tus mensajes restringidos de WhatsApp? No te preocupes, solo han cambiado de lugar

Con la última actualización, la forma en la que se organiza la app ha cambiado. Un cambio que ha sorprendido a muchos usuarios al descubrir que el lugar en el que guardan sus conversaciones más privadas había desaparecido, o eso es lo que parecía.

Así ha cambiado la ubicación de los mensajes | TecnoXplora

Una de las funcionalidades que más vela por la privacidad de los usuarios y que cuenta con una gran cantidad de adeptos. Ya que permite sacar de la bandeja principal conversaciones grupales o individuales y colocarlas bajo una capa extra de seguridad, pues no podremos acceder a estos sin usar un código secreto, el reconocimiento facial o la huella dactilar. Al mismo tiempo, las notificaciones de estos chats son anónimas, pues no muestran ni el nombre del remitente ni el contenido del mensaje.

Hasta ahora, para acceder a estos, solo teníamos que deslizar la pantalla principal de chat hacia abajo, para que apareciera la carpeta oculta en la parte superior. Una vez hemos actualizado la app, la cosa cambia, ya que se han agrupado varias de sus funciones. La primera vez que accedemos tras el cambio, la propia app nos ofrece un mensaje de aviso: “Los chats restringidos se movieron aquí”, apuntando hacia la nueva barra de filtros, que se encuentra en la parte superior.

Para acceder de nuevo a estas conversaciones, verás en la parte superior las etiquetas de “todos”, “no leídos” y “archivados”, además de un botón con aspecto de lista. Pulsando sobre este se despliega un nuevo menú con varias opciones.

Pulsa “ más ” para ampliar las opciones, como “otras bandejas de entrada”

” para ampliar las opciones, como Donde, acompañado de un icono en forma de candado, encontramos nuestros “restringidos”

Del mismo modo que hasta ahora, para acceder a ellos solo tenemos que identificarnos usando los métodos que hayamos configurado. Una estrategia de Meta para unificar la negación y organizar de una forma más efectiva las listas personalizadas.

Un cambio no es del agrado de todos los usuarios, puesto que implica algunos toques extra de pantalla. Algo que a su vez nos da la sensación de mayor seguridad, aunque nuestros secretos sigan estando igual de protegidos que el primer día.