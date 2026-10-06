MÁS MEDIDAS DE SEGURIDAD
Ojo, WhatsApp bloqueará tu cuenta si no mantienes actualizado el móvil
La aplicación de Meta empieza a implementar una medida de seguridad extrema para que no utilicemos la app sin el móvil en condiciones.
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Mantener cualquier dispositivo actualizado debería ser algo interiorizado por los usuarios como imprescindible en el mantenimiento de este. Y es que las actualizaciones, sobre todo, nos garantizan que el dispositivo esté protegido ante las últimas amenazas que se han detectado para el sistema operativo o dispositivo en cuestión, y por eso en muchas apps donde se trabaja con información personal y sensible es tan importante llevar esto a rajatabla. Tanto que Meta ya prueba un método para bloquear tu WhatsApp si no actualizas tu móvil.
¿Qué está desplegando WhatsApp?
Como suele ser habitual, el medio WabetaInfo ha avanzado la existencia de una nueva actualización de la beta de la aplicación, donde llama la atención una interesante novedad relacionada con la seguridad en el funcionamiento de la app. Y es que, básicamente, si nuestro móvil no está al día de actualizaciones, la app de WhatsApp quedará bloqueada y no podremos utilizarla hasta que hayamos instalado esas actualizaciones disponibles. Un proceso que no será tan drástico, sino que debería poco a poco ir añadiendo avisos para que lo hagamos sin tener que llegar al extremo del bloqueo.
Esto tiene sentido, porque quiere decir que si nuestro móvil no está actualizado, puede ser vulnerable a muchas amenazas que podrían interceptar nuestros datos más sensibles, como los propios chats y los mensajes, aunque sabemos que en principio están protegidos por el cifrado de extremo a extremo. Desde el medio han ilustrado esta información con una captura de pantalla donde se muestra lo que veremos en nuestro smartphone si WhatsApp detecta que no hemos actualizado el móvil.
Podemos verlo tanto para iOS como para Android, y básicamente veremos un texto donde nos advierte que debemos actualizar nuestro móvil para volver a logarnos o identificarnos dentro de la aplicación. Y especifica que, para poder recibir un código que nos permita entrar en nuestra cuenta de WhatsApp, tendremos que abrir los ajustes de nuestro móvil y acceder a los ajustes generales, donde debemos entrar en las actualizaciones de software e instalarla.
Una vez que lo hayamos hecho, podremos volver a WhatsApp y recibir el código que nos permitirá entrar de nuevo en nuestra cuenta. Para rematar, recordándonos que mantener el teléfono con software no actualizado pone al dispositivo en riesgo de ser víctima de malware. Y por último, nos recuerdan que actualizar nos ayuda a mantener nuestro dispositivo y cuenta de WhatsApp seguros.
La nueva funcionalidad parece que está llegando poco a poco a todos los usuarios de la aplicación en ambos sistemas operativos. Y como aclaran desde este medio, no se trata de una brecha de seguridad o mal funcionamiento de WhatsApp, todo lo contrario, ya que se trata de una función que precisamente viene a prevenir todo eso en nuestro teléfono, y quiere ayudar a que si o sí actualicemos si de verdad nos afecta algo tan importante como no tener acceso a nuestra cuenta de WhatsApp hasta el punto de hacer el esfuerzo de actualizar. Que no debería ser ningún esfuerzo, ya que se puede configurar que el teléfono se actualice de manera automática.
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